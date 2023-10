अब बनेगा रामनगर एंट्री गेट

श्रीगंगानगर. पुरानी आबादी एरिया जिसे पहले लोग रामनगर के नाम से भी पुकारते थे, इस एरिया के दो बड़े रास्तों पर आवाजाही के लिए ए माइनर नहर पुलिया पर कोडा चौक और ट्रक यूनियन पुलिया के पास दो बड़े एंट्री गेट के निर्माण का कार्य अब शुरू हो गया है। ट्रक यूनियन पुलिया के पास रामनगर एंट्री गेट को बनाने के लिए कारीगरों और श्रमिकों की टीम लगी हुई है। यह निर्माण कार्य दीपावली तक पूरा होने का दावा किया जा रहा है। पिछले साल नगर परिषद प्रशासन ने करीब चौबीस लाख रुपए का बजट खर्च करने के लिए ठेका लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन फर्म को दिया था। लेकिन इलाके में राजनीतिक द्वेषता को लेकर शिकायतों का दौर शुरू होने पर इन एंट्री गेट का काम रोक दिया था। पहले यह शिकायत हुई थी कि जिन लोकेशन पर ये एंट्री गेट बनाए जा रहे है, वहां आसपास कई हरे पेड़ है। इन पेड़ों की कटाई की अनुमति वन विभाग, सिंचाई विभाग और यूआईटी प्रशासन से नहीं ली है। ऐसे में करीब तीन महीने तक जिला प्रशासन ने इस प्रक्रिया को पूरा कर एनओसी दी। लेकिन विद्युत निगम ने लाइनिंग शिफ़्ट की प्रक्रिया के लिए 13 लाख रुपए का शुल्क मांगा। यह राशि जमा हुई तो एनओसी देने में देरी की।

विदित रहे कि पुरानी आबादी के बांशिदों को रामनगर की याद ताजा करने के लिए वर्ष 2012 में नगर परिषद के तत्कालीन सभापति जगदीश जांदू की अध्यक्षता में नगर परिषद बोर्ड ने रामनगर एंट्री गेट बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। इसके बावजूद यह निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। करीब तीन साल पहले नगर परिषद बोर्ड में फिर से रामनगर की पहचान विकसित करने के लिए एंट्री गेट बनाने का मुद्दा जब उठा तो इसके निर्माण के लिए पुरानी आबादी के पार्षद लामबंद हो गए थे। रामनगर समिति ने भी इस मामले में सक्रियता दिखाई तो टैंडर पिछले साल जारी हुए।