होटलों में अब नियमित चैकिंग, ठेके से रात आठ बजे बाद शराब बेचते पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त

Now regular checking in hotels, license canceled for selling liquor after 8 pm- पुलिस अधीक्षक ने क्राइम मीटिंग में अफसरों और थाना प्रभारियों को दिए सख्त निर्देश