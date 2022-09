SriGanganagar गांवों में भी बजेगी अब सफाई के लिए घंटी, डोर टू डोर होगा कचरा संग्रहित

श्री गंगानगर Published: September 04, 2022 07:03:25 pm

श्रीगंगानगर। शहरों की तर्ज पर अब जिले के गांवों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने की योजना सोमवार से शुरू की जा रही है। घर के आगे कचरा संग्रहित करने के लिए ट्राई साइकिल चालक घंटी बजाकर कचरा निकालने के लिए आवाज भी देगा ताकि संबंधित घर से कचरा बाहर निकाला जा सके। जिले में 344 ग्राम पंचायतों में तीन हजार गांव है। जिला परिषद प्रशासन ने प्रथम चरण में दो हजार से अधिक जनसंख्या वाले 161 गांवों को डोर टू डोर कचरा संग्रहण योजना में शामिल किया है। शुरू की है। जिले में शत प्रतिशत ओडीएफ हो चुकी ग्राम पंचायतों के 161 गांवों में सोमवार से ट्राई साइकिलों से डोर टू डोर कचरा संग्रहित किया जाएगा।

इस बीच, जिला परिषद प्रशासन के निर्देश पर रविवार को जिले के दस गांवो में कचरा संग्रहित करने की प्रक्रिया ट्रायल के तौर पर शुरू कर दी गई है।

जिला परिषद के सीईओ मुहम्मद जुनैद के अनुसार तरल कचरा का निस्तारण करने के लिए गांवों में नालियां और पिट सिस्टम बनाया जाएगा। सूखे कचरे को डोर टू डोर संग्रहित कर इसे गांव में ही डंपिंग प्वाइंट से खाद बनाने लायक बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी वित्तीय वर्ष में जिले के नौ सौ गांवों में यह योजना शुरू की जाएगी। हर चरण में हर पंचायत समिति के गांवों को शामिल करने की योजना है।

श्रीगंगानगर सहित प्रदेश में अब तक ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित सरपंच या अन्य जनप्रतिनिधि या लोग यह शिकायत करते थे कि गांव में सफाई नहीं होती। इस पर कई बार गांवों में आपसी झगड़े इतने बढ़ गए कि पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज तक हो चुकी है। लेकिन कचरे की समस्या का स्थायी समाधान नहीं था लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने पूरे जिले के गांवो में कचरा मुक्त करने की मुहिम शुरू करने का निर्णय किया है।

शहरों की तर्ज पर गांवों में अब डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने के लिए साइकिल रिक्शा घरों के आगे आएगा। घंटी बजाने पर संबंधित घर के लोग कचरा इस ट्राई साइकिल रिक्शा में डालेंगेे। यह कचरा गांव के बाहर कचरा संग्रहण केन्द्र में डाला जाएगा। वहां से अलग अलग श्रेणियों में छंटनी हो सकेगा। जिला परिषद की स्वच्छ भारत मिशन की ओर से करीब तीस हजार रुपए प्रति रिक्शा आंकी गई है। इसका खरीद का भुगतान ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा। वहीं दो कार्मिक ग्राम पंचायत स्तर से संबंधित गांव में कचरा संग्रहित के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। पढ़ना जारी रखे

