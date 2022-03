अब जमकर बरसेंगे होली के रंग

श्री गंगानगर Published: March 17, 2022 12:06:59 am

श्रीगंगानगर. Now the colors of Holi will rain heavily कोरोनाकाल के दो साल बाद आखिर इस बार रंगोत्सव होली पर्व की धूम खूब रहेगी। इलाके के मुख्य चौक चौराहों पर गुरुवार शाम को होलिका दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस होलिका दहन से पहले वहां महिलाएं अपने परिवारिक सदस्यों के साथ पूजा अर्चना कर धोक लगाती हैं। वहीं कई परिवार बडक़ुळे चढ़ाकर होली पर्व पर इलाके की सुख समृद्धि की कामना करते हैं।

Now the colors of Holi will rain heavily होलिका दहन के बाद होली का उत्सव का आगाज होगा। वहीं शुक्रवार को धुलंडी पर जमकर रंग बरसेंगे। विभिन्न संगठनों ने मंदिरों और गौशालाओं में होली उत्सव का आयोजन किया हैं। वहीं अधिकांश लोग अपने घरों पर अपने परिवारिक सदस्यों और दोस्तोंके संग होली की धमाल मचाएंगे।

Now the colors of Holi will rain heavily बीते दो साल तक कोरोना संक्रमण के कारण होली पर्व पर रंग फीके नजर आए थे लेकिन इस बार होली पर बाजार से लेकर गली मोहल्ले तक दुकानों पर होली को देखते हुए खूब बिक्री हुई हैं। रंग, अबीर-गुलाल, बच्चों की पिचकारी, खाने के सामान और कपड़ों की बिक्री पिछले साल की तुलना में करीब दुगुना अधिक हो चुकी हैं। हालांकि महंगाई के कारण होली पर राशन के सामान से लेकर पिचकारी भी महंगी हो गई हैँ।

Sri Ganganagar news रंग और पिचकारी के अलावा, गुझिया में इस्तेमाल होने वाले मावे की बिक्री में भी अच्छा-खासा उछाल देखने को मिल रही है। पिछले दो सालों में होली के दौरान लॉकडाउन लगने से मिठाइयों की बिक्री में एकाएक कमी आ गई थी लेकिन इस बार मावे की बनी मिठाईयां खूब बिकी हैं। Now the colors of Holi will rain heavily

वहीं नमकीन के शौकीनों के लिए अधिकांश मिठाई की दुकानों पर विशेष काउण्टर बनाए गए हैं। भुजिया, कचौरी, मिक्चर आदि के दामों में चालीस से पचास रुपए प्रति किलोग्राम महंगे हो गए हैं। वहीं पैकिंग नमकीन के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं।

इधर, राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी अदालतों में होली पर शनिवार के अवकाश की घोषणा कर दी हैं। यह अवकाश 28 मई को कार्य दिवस में समायोजित किया जाएगा। एेसे में अब अदालतें सोमवार को खुलेगी। हालांकि पहले गुरुवार और शुक्रवार को अवकाश करने की घोषणा थी, अब शनिवार को भी अवकाश होने से न्यायिक कार्मिकों में खुशी की लहर दौड आई।

