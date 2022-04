मेरा गांव, मेरा गौरव अ​भियान में अब प्रत्येक गांव के इतिहास को किया जाएगा संकलन

Now the history of each village will be compiled in Mera Gaon Mera Gaurav Abhiyan- जिले के सरकारी स्कूलों में नौवीं से बारहवीं तक विद्यार्थियों को मिलेगी डिक्सनरी

श्री गंगानगर Published: April 20, 2022 02:06:09 pm

श्रीगंगानगर। Mera Gaon Mera Gaurav Abhiyan अगले महीने मेरा गांव मेरा गौरव अभियान के तहत प्रत्येक गांव और ग्राम पंचायत का इतिहास एकत्र किया जाएगा। इस गांव के स्थापना के पीछे क्या आधार रहा या क्या मंशा रही, संस्थापक परिवार या व्यक्ति कौन थे, इन सब का अब संकलन होगा। अभियान के तहत ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण घटनाओं और विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संकलित की जाएगी। इन सब को संकलित करने पर एक ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष पुस्तक का प्रकाशन किया जाएगा जिसे संबंधित गांव से निकलकर अपना परचम लहा रहे संबंधित कंपनी या व्यक्ति को दी जाएगी। संभाग स्तरीय वीडियो कांफ्रेंस के दौरान संभागीय आयुक्त नीरज ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत की विशेष पहचान होती है।

यह किसी घटना अथवा किसी व्यक्ति के महत्वपूर्ण योगदान के रूप में हो सकती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ऐसी एक घटना अथवा व्यक्ति के योगदान का संकलन करना होगा। इन सभी घटनाओं को संभाग स्तर पर एकत्रित करते हुए प्रमुख घटनाओं एवं व्यक्तिगत उपलब्धियों तथा योगदान को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा, साथ ही इन उपलब्धियों को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे।

संभागीय आयुक्त ने नशे के विरूद्ध चलाए जा रहे ‘‘मनसा’’ अभियान का दूसरा चरण अब 4 जुलाई तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित हों। कोटपा एक्ट की अवहेलना करने वाले लोगोखिलाफ चालान काटे जाएं। प्रत्येक सक्षम अधिकारी अपने साथ चालान बुक रखें। स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सा संस्थान सहित प्रत्येक सरकारी कार्यालय तम्बाकू उत्पादों के विक्रय और उपयोग से मुक्त रहें।

जागरुकता के इस अभियान को ग्राम पंचायत स्तर तक ले जाया जाए। संभागीय आयुक्त ने बताया कि संभाग के सभी सरकारी स्कूलों में नौवीं से बारहवीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को डिक्सनरी उपलब्ध करवाई जाएगी। इन बच्चों को प्रतिदिन अंग्रेजी का एक शब्द याद करवाया जाएगा तथा स्वयं के परिचय पर आधारित दस-पंद्रह वाक्य भी तैयार करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बीकानेर जिले में ‘‘बोल बीकानेर बोल’’ नाम से यह अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने संभाग के प्रत्येक ग्राम पंचायत के बाउंड्री युक्त सरकारी भवनों में पौधारोपण की तैयारी करने के निर्देश दिए तथा कहा कि मानसून के साथ ही यह कार्य प्रारम्भ कर लिया जाए।

उन्होंने कहा कि संभाग की सभी ग्राम पंचायतों के एक-एक जल संग्रहण इकाई का चिन्हीकरण करते हुए इनके संरक्षण का कार्य किया जाएगा। यह कार्य मनरेगा अथवा श्रमदान के माध्यम से किया जाए। आगामी मानसून से पहले इनका बेहतर संधारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे यहां बड़ी मात्रा में बरसाती जल का संरक्षण किया जा सके। उन्होंने प्रत्येक गांव में बेटी के जन्म पर कम से कम पांच-पांच पौधे लगाने तथा इनकी देखभाल करने का आह्वान किया तथा कहा कि बेटी के जन्म को उत्सव की तरह मनाएं। इसी प्रकार घर-घर औषधि अभियान के तहत वितरित किए जाने वाले सभी पौधों का रोपण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

डॉ0 नीरज के. पवन ने कहा कि सभी जिलों में राजीविका के तहत बने अधिक से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय किया जाए तथा इन्हें स्थानीय आवश्यकता के अनुसार आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम दस सक्रिय समूह हों, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने प्रत्येक गांव की मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्तए साफ-सुथरी, ड्रेनेज तथा सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था युक्त बनाने संबंधी कार्यवाही के लिए कहा।

इसी प्रकार प्रमुख नगरीय क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण के मद्देनजर ई-रिक्शा चलाए जाने की संभावनाओं पर काम करने तथा एनसीसी, एनएसएस, एनवाईके तथा स्काउट को सामाजिक सरोकारों की विभिन्न गतिविधियों से जोड़ने के लिए अभियान रूप में कार्य करने के लिए कहा। इस दौरान श्रीगंगानगर से जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुहम्मद जुनैद, अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) भवानी सिंह पंवार, अतिरिक्त कलक्टर (सतर्कता) कमला अलारिया, एसडीएम उम्मेद सिंह रतनू सहित ग्राम पंचायत से अधिकारी वीडियो कांफ्रेंस से जुड़े रहे।

