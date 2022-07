SriGanganagar अब दो दिन में बनेगी नुकसान की कुंडली

Now the horoscope of loss will be made in two days- अतिवृष्टि से हुए मकान, स़ड़कों और घरेलू सामान का आकलन करने के लिए डोर टू डोर सर्वे शुरू

श्री गंगानगर Published: July 19, 2022 12:10:39 pm

श्रीगंगानगर। अतिवृष्टि से हुए नुकसान के लिए अब पूरे शहर का सर्वे अगले दो दिन में किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने दो स्तर की जांच कराने का निर्णय लिया है। एक स्तर में आवासीय मकान, जनहानि, कपड़े और घरेलू सामान के नुकसान का आकलन किया जाएगा तो दूसरे स्तर में शहर की जर्जर हो चुकी सड़कों का सर्वे होगा। दोनों के लिए अलग- अलग अधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी है। एडीएम प्रशासन डा.हरितिमा को सड़कों के लिए अधिकृत किया है। वहीं वार्डो में आवासीय मकान, कपड़े, जनहानि और घरेलू सामन आदि के लिए उपखंड अधिकारी मनोज मीणा को अधिकृत किया गया है।

एडीएम प्रशासन ने बताया कि कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर परिषद, आरयूआईडीपी और नगर विकास न्यास के अभियंताओं की बुलाया गया। इन सभी अभियंताओं को अपने अपने क्षेत्र में बनी सड़कों और मौजूदा हालात के बारे में रिपोर्ट करने के लिए अधिकृत किया। सड़कों की जांच के लिए आरयूआईडीपी और पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं की टीम अपने अपने क्षेत्राधिकार में बनी सड़कों के साथ साथ नगर परिषद व नगर विकास न्यास की टीमों का सहयोग करेगी। पूरी रिपोर्ट कलक्टर को सौंपी जाएगी ताकि आपदा प्रबंधन में राज्य सरकार से विशेष बजट मांगा जा सके।

इस बीच, जिला प्रशासन ने पहले चरण में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए गठित बारह टीमों को पुरानी आबादी के 22 में से 21 वार्डो के अलावा गुरुनानक बस्ती का एक वार्ड और बाजार एरिया को अधिकृत किया है। दूसरी टीम को ब्लॉक एरिया, सेतिया कॉलोनी एरिया, जवाहरनगर और इंदिरा चौक एरिया के वार्डो की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए चालीस से साठ कार्मिकों और अधिकारियों को सर्वे में लगाया जा रहा है। उपखंड अधिकारी मनोज मीणा ने बताया कि जांच रिपोर्ट मांगी गई है। इसी दिन राजस्व टीम जांच रिपोर्ट का भौतिक सत्यापन करेगी।

उन्होंने बताया कि एक साथ सभी 65 वार्डो के लिए इतने अफसर और कार्मिकों को एक साथ लगाया नहीं जा सकता। ऐसे में पहले चरण की टीम को दूसरे चरण के लिए भी अधिकृत किया जा सकेगा। इस सर्वे टीम में नगर परिषद और यूआईटी स्टाफ का सहयोग रहेगा। इसके बाद राजस्व अधिकारियों की टीम भौतिक सत्यापन करने जाएगी। पूरे शहर की एक रिपोर्ट तैयार कर सरकार के पास भिजवाएंगे ताकि आपदा प्रबंधन में विशेष बजट जारी हो सके।

जिला प्रशासन ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान के लिए लोगों को सांत्वना देने के लिए भले ही आनन फानन में सर्वे कराने का आदेश जारी कर दिया हो लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भी स्वीकार कर रहे है कि जैसे जैसे तेज धूप खिलेगी वैसे वैसे नुकसान का दायरा भी बढ़ेगा। अभी सर्वे कराना जल्दबाजी होगी।

SriGanganagar अब दो दिन में बनेगी नुकसान की कुंडली

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें