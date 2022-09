SriGanganagar अब मेडिकल कॉेलेज के निर्माण की गुणवत्ता जांचने आएगी टीम

श्री गंगानगर Published: September 23, 2022 09:57:02 pm

श्रीगंगानगर। सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्माण का भौतिक सत्यापन कराने के लिए अब राज्य सरकार की ओर से एक टीम जांच करेगी। हालांकि इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम (आरएसआरडीसी) की देखरेख में चल रहा है। इस निर्माण एजेंसी की क्वालिटी कंट्रोलर टीम के अलावा राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी की ओर से मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर से एक टीम को थर्ड पार्टी जांच का जिम्मा दिया है।

इंजीनियरों की यह टीम यहां मेडिकल कॉलेज में एकेडिमक ब्लॉक, दोनों हॉस्टल, रेजिडेस चिकित्सक भवन के निर्माण की क्वालिटी की जांच करेगी। आरएसआरडीसी के प्रोजेक्ट मैनेजर भीमसेन स्वामी के अनुसार पूरे राजस्थान में सात मेडिकल कॉलेजों में निर्माण कार्य जारी है। थर्ड पार्टी से भौतिक जांच कराने के लिए अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजों को जिम्मेदारी तय की है। यहां एमएनआईटी के इंजीनियरों की टीम आएगी।

इस बीच, 325 करोड़ की लागत से बन रहे इस मेडिकल कॉलेज में निर्माण का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। करीब अस्सी प्रतिशत काम पूरा होने के बाद अब रंग-रोगन के अलावा दरवाजे और खिड़कियों में लकड़ी का काम चल रहा है। एमबीबीएस की पढ़ाई अगले महीने अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट मैनेजर के अनुसार प्रशासनिक भवन चार मंजिला, छात्र और छात्राओं के अलग अलग हॉस्टल सात-सात मंजिल, रेजिड्ेंडस डॉक्टर्स के लिए के लिए दस मंजिल भवन का निर्माण किया गया है।

इधर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी ने अलग अलग रिपोर्ट राजकीय जिला चिकित्सालय प्रबंधन से सरकारी मेडिकल कॉलेज के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेज के शुरू होने पर अनुमानित खर्च, अनुमानित स्टाफ का वेतन, परिलाभ, संविदा कार्मिकों की संख्या, नियमित स्टाफ की संख्या, लैब आदि संचालित करने और बिजली पानी पर होने वाले अनुमानित खर्च का ब्यौरा मांगा गया है। यह अलग अलग रिपोर्ट सरकार को भिजवाई जाएगी ताकि उसके अनुरुप केन्द्र और राज्य सरकार से बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। पढ़ना जारी रखे

