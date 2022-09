SriGanganagar अब शहरी बेरोजगारों को मिलेगा 100 दिन का गारंटेड रोजगार

श्री गंगानगर Published: September 02, 2022 11:04:29 pm

श्रीगंगानगर। मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में 9 सितंबर से इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत जॉब कार्डधारी परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा।इसके लिए बकायदा बजट भी जारी कर दिया है। योजना सही तरीके से शुरू हो, इसके लिए राज्य सरकार ने नगर परिषद के अलावा जिले की दस नगर पालिकाओं में आगामी आदेशों तक अवकाश पर रोक लगा दी है।

वहीं, जिला मुख्यालय पर श्रीगंगानगर में नगर परिषद के अलावा रायसिंहनगर, सूरतगढ़, गजसिंहपुर, अनूपगढ़, पदमपुर, श्रीकरणपुर, केसरीसिंहपुर, सादुलशहर, श्रीविजयनगर और लालगढ़ जाटान नगर पालिकाओं में अब तक दस हजार जाॅब कार्ड बनाए गए है।स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही इस योजना में जॉब कार्डधारी परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी सदस्य पात्र हैं। योजना में पंजीयन जनआधार कार्ड के माध्यम से किया जा रहा है। एक परिवार के सदस्यों को अलग-अलग पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। जिन परिवारों के जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं हैं, वे ई-मित्र या नगर परिषद या नगरपालिका सेवा केंद्र पर जन आधार के लिए आवेदन कर उसके क्रमांक के आधार पर जाॅब कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। योजना में आवेदन ई-मित्र के माध्यम से निशुल्क किया जा सकता है। आवेदन करने के पश्चात 15 दिन में रोज़गार उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है। पारिश्रमिक का भुगतान सीधे जॉब कार्डधारी के खाते में किया जाएगा। खबर का असरराजस्थान पत्रिका के एक सितम्बर के अंक में प्रकाशित समाचार कागजों में रह गई गारंटी, नहीं मिला शहरी बेरोजगार को रोजगार पर स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ह्रदेश कुमार शर्मा ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना का प्रदेशभर में नौ सितम्बर से शुरू करने के आदेश जारी कर दिए। इस आदेश में राज्य के समस्त नगर निकायों के आयुक्त और अधिशाषी अधिकारी, अभियांत्रिकी शाखा के अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता को तीस सितम्बर तक डीएलबी ने अवकाश पर रोक लगा दी है। इन अधिकारियों को पूर्व में जारी किए गए अवकाश निरस्त कर दिए है। ज्ञात रहे कि प्रदेश में कोविड-19 महामारी के दौरान रोज़गार छिनने से कई परिवारों की आर्थिक हालत खराब हो गई थी और वहीं कई परिवार असहाय हो गए हैं। ऐसे परिवारों को इस योजना से संबल देने की बकायदा मुख्यमंत्री ने राज्य के बजट में घोषणा की थी। नगर परिषद प्रशासन ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम की देखरेख के लिए जिले में कुल 72 संविदा कार्मिकों को लगाने के लिए पिछले महीने आए आवेदनों की छंटनी की है। आवेदक के शैक्षिक योग्यता और कोर्स के हिसाब से मैरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद ही चयन किया जाएगा। शुक्रवार को नगर परिषद परिसर में सहायक लेखाधिकारी तारसिंह की अगुवाई में कमेटी ने वरिष्ठ और कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, एमआईएस मैनेजर और शहरी रोजगार सहायक भर्ती करने के लिए एकत्र आवेदन की छंटनी कर सूची तैयार करने की कवायद शुरू की। इस सूची को जिला कलक्टर के समक्ष मंजूरी के लिए भिजवाया जाएगा। वहां से अंतिम सूची जारी होगी। पढ़ना जारी रखे

