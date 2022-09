SriGanganagar मांग की बजाय धरने पर बैठे अफसरों की ड्रेस बनी आकर्षक का केन्द्र

The dress of the officers sitting on the dharna became the center of attraction- ग्राम विकास अधिकारियों की नारेबाजी से गूंजा जिला परिषद कैम्पस

श्री गंगानगर Published: September 01, 2022 11:08:26 pm

श्रीगंगानगर। ग्राम विकास अधिकारियों ने वादाखिलाफी आक्रोश आंदोलन के तहत गुरुवार को जिला परिषद परिसर में सामूहिक रूप से काले कपड़े पहनकर धरना लगाया। हर ग्राम विकास अधिकारी काली ड्रेस में था, किसी ने कुर्ता पजामा पहना तो किसी ने काली टी शर्ट, किसी ने काला सूट। इस ड्रेस के माध्यम से विरोध का अनूठा प्रदर्शन आकर्षित किया। ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रांतीय प्रतिनिधि रामधन लिम्बा ने बताया कि संगठन की एकता बनाए रखने और आंदोलनकारी एक साथ दिखे इसलिए यह स्पेशल ड्रेस बनवाई है।

SriGanganagar मांग की बजाय धरने पर बैठे अफसरों की ड्रेस बनी आकर्षक का केन्द्र

काला कपड़ा विरोध का पर्याय है, इस कारण एक साथ सभी ने यह स्पेशल ड्रेस पहनी है। इससे अनुशासन भी बना रहता है। कोई सदस्य जिला परिषद या पंचायत समिति में संगठन की बिना अनुमति से काम करने के लिए जाता है तो काली ड्रेस से उसकी तत्काल पहचान हो जाती है। अनुशासनभंग करने पर पैनल्टी का प्रावधान भी तय किया हुआ है।

इधर, धरना स्थल पर ग्राम विकास अधिकारियां ने जमकर नारेबाजी भी की। प्रदेश स्तर पर आंदोलनरत इन ग्राम विकास अधिकारियों का कहना था कि राज्य सरकार पिछले दो माह से उनसे वार्ता करने के लिए आनाकानी कर रही है। अब भी सरकार समझौता लागू नही कर रही है। धरने पर बैठे ग्राम विकास अधिकारियों ने नया नहीं न्याय चाहिए के नारों से अपना विरोध जताया। ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष विनोद सुथार ने बताया कि सरकार हमारे सब्र की परीक्षा ले रही है। पूरे प्रदेश की 352 पंचायत समितियों के ग्राम विकास अधिकारी आंदोलनरत है। ग्राम पंचायतो में कामकाज ठप हो गए है। सुथार ने बताया कि वेतन विसंगति दूर कर ग्रेड पे 3600 करवाना , अंतर जिला स्थानांतरण नीति जारी करना ,ग्राम विकास अधिकारियों के कैडर स्ट्रेंथन के लिए सहायक विकास अधिकारी के नवीन पद सृजित करना, डीआरडीए कार्मिकों को नियमित करना, तीन वर्षों की लंबित पदोन्नति और पन्द्रह वर्षों की लम्बित रिव्यू डीपीसी मुख्य मांगे है लेकिन सरकार ने अभी तक सुलह के लिए वार्ता शुरू नहीं की है। इस मौके पर जिला मंत्री सुशील गोदारा, विजय जाखड़, बादल प्रकाश, सचिन, रामकुमार भांभू, ओमप्रकाश, प्रियवर्त गाट आदि मौजूद थे।

इधर, जिले में ग्राम विकास अधिकारियों के आंदोलन से 344 ग्राम पंचायतों में जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने में अड़चन आ रही है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, मनरेगा आदि योजनाओं में पात्र लोगों को भुगतान की प्रक्रिया अटक गई है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें