श्रीगंगानगर में दो जगह लगाए थे एक सौ फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज अब एकाएक गायब

One hundred feet high national flag was installed in two places in Sriganganagar, now suddenly disappeared- शहर के भारत माता चौक और रेलवे स्टेशन पर अब सिर्फ दिखाई देते है सिर्फ पोल.