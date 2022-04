माथा टेकने के लिए एक किमी तक लंबी लगी कतार

One kilometer long queue to bow down- इलाके में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब और झूमे श्रद्धालू

श्री गंगानगर Updated: April 17, 2022 10:05:22 am

श्रीगंगानगर। संकट मोचक हनुमान जन्मोत्सव पर इलाके में घरों से लेकर मंदिरों तक धूम रही। सुबह से लेकर देर रात तक मंदिरों में वीर बजरंग बली की धोक लगाने के लिए हनुमान भक्तों में उत्साह और उमंग रहा। किसी ने अपनी श्रद्धा के अनुरुप प्रसाद चढ़ाया तो किसी ने रामरोट से रिझाया। वहीं कई मंदिरों में आयोजकों ने विभिन्न प्रकार के पकवानों को बनाया। A one kilometer long queue to bow down - the area was flooded with reverence and devotees swinging

SriGanganagar माथा टेकने के लिए एक किमी तक लंबी लगी कतार

चूरमे से बालाजी महाराज को भोग लगाया। इलाके के अधिकांश मंदिरों में विशेष सजावट भी की गई।भक्ति और संकट का पर्याय भगवान हनुमान के जन्मोत्सव पर हनुमानगढ़ रोड पर बालाजी धाम में श्रद्धा का सैलाब उमड़ आया। धोक लगाने के लिए करीब एक किमी लंबी कतारें लगी। कोरोना के बाद हनुमान जन्मोत्सव को लेकर विशेष उत्साह बना हुआ था।

श्रद्धालुओं ने सुबह पांच बजे आरती के बाद धोक लगाने का दौर शुरू किया। यह सिलसिला रात बारह बजे तक जारी रहा। मन्नत मांगने के लिए महिलाएं और युवाओं की अधिक भीड़ नजर आई। वहीं मंदिर परिसर में चूरमे का कई क्विंटल प्रसाद चढ़ाया गया। A one kilometer long queue to bow down - the area was flooded with reverence and devotees swinging

सुबह से लेकर रात तक सुंदरकांड की चौपाईयों से पूरा माहौल हनुमान मय नजर आया। वीर बजरंगी के जयघोष नया जोश भर रहे थे। वहीं श्रद्धालुओं ने प्रसाद चढ़ाने के लिए लंबा इंतजार करना उचित समझा। मंदिर प्रबंधन की ओर से बैरीकेट्स भी लगाए ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

सिद्धपीठ श्रीझांकी वाले बालाजी बगीची में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बगीची प्रांगण में राम नाम संकीर्तन व भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। मुख्य सेवादार प्रेम अग्रवाल ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम के तहत मंदिर की श्रीबालाजी बगीची में सुबह आठ से साढ़े आठ बजे तक राम नाम संकीर्तन हुआ और उसके बाद श्रीरामचरितमानस का अखण्ड पाठ शुरू हुआ था, जिसका भोग हुआ और इस मौके पर सिद्ध पीठ श्री झांकी वाले बालाजी भजन मंडल की ओर से राम नाम संकीर्तन व भजन-कीर्तन हुए। A one kilometer long queue to bow down - the area was flooded with reverence and devotees swinging

मदन गोपाल शरण तेरी आयो...बधाई सारे भगतां ने... जैसे कई भजन प्रस्तुत किए गए। भजन कीर्तन के बाद इलाके की सुख समृद्धि के लिए हवन यज्ञ हुआ। इस मौके पर बलराज मित्तल, सतीश मित्तल, सुशील अग्रवाल,श्रवण गर्ग, रामचंद्र मोदी, श्यामसुंदर मूंदड़ा सहित सिद्ध पीठ श्री झांकी वाले भजन मंडल के संरक्षक शंकर लाल बजाज, रामचंद्र मोदी, पवन राजपाल आदि मौजूद थे। A one kilometer long queue to bow down - the area was flooded with reverence and devotees swinging

