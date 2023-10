assembly elections 2023 सिर्फ 28 दिन शेष बचे, तय नहीं हुए उम्मीदवार, बिछी नहीं चौसर

श्री गंगानगरPublished: Oct 28, 2023 01:56:31 pm Submitted by: surender ojha

Only 28 days left, candidates not decided, backgammon not laid- अब जिले के 14.83 लाख वोटर्स तक प्रत्याशियों का आएगा पसीना

assembly elections 2023 सिर्फ 28 दिन शेष बचे, तय नहीं हुए उम्मीदवार, बिछी नहीं चौसर