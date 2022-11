SriGanganagar भारत माता चौक पर सिर्फ डंडा, नहीं लगाया झंडा

श्री गंगानगर Updated: November 18, 2022 01:53:14 pm

श्रीगंगानगर. सुखाड़िया सर्किल भारत माता चौक पर लगे एक सौ फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का कपड़ा पिछले दिन पहले फट गया था लेकिन अब तक इसे बदलने की बजाय ध्वज को उतरवाकर नगर परिषद प्रशासन भूल चुका है। तेज हवाओं के कारण इस ध्वज का कपड़ा क्षतिग्रस्त होने पर पिछले सप्ताह कपड़े फटे होने के बावजूद फहराते हुए ट्रैफिक कर्मियोें ने इसे देखकर इसे बदलने का आग्रह किया। इस संबंध में पत्रिका ने नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त गुरदीप सिंह को सूचना भी दी गई। तब आयुक्त ने इस संबंध में नगर परिषद के स्टोर प्रभारी को अधिकृत कर दिया।

अगले रोज इस ध्वज को उतरवाया गया लेकिन इसके बाद नगर परिषद प्रशासन ने चुप्पी साध ली। शहर के ह्रदय स्थल सुखाडि़या सर्किल भारत माता चौक पर िस्थत इस ध्वज की बजाय वहां सिर्फ डंडा दिख रहा है। राहगीरों ने भी इस व्यवस्था पर सवाल किए है लेकिन नगर परिषद प्रशासन ने अभी तक इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। पहले इस चौक का क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास के पास था लेकिन करीब दो साल पहले इसका क्षेत्राधिकार न्यास ने नगर परिषद प्रशासन के सुपुर्द कर दिया। इस ध्वज के रखरखाव की जिम्मेदारी नगर परिषद को की गई। ज्ञात रहे कि इस ध्वज को 14 अगस्त 2018 को स्थापित किया गया था। न्यास के तत्कालीन अध्यक्ष संजय महिपाल की ओर से करीब साढ़े 11 लाख रुपए का बजट खर्च कराया था। पहले इस ध्वज पोल में ध्वज को आधा झुकने का सिस्टम नहीं था। इस वजह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और केन्द्रीय रक्षामंत्री मनोहर पार्रीकर के निधन के शोकस्वरूप यह ध्वज कई दिनों तक फहराया नहीं गया। लेकिन इसके बाद इस पोल का सिस्टम दुरुस्त कराया गया था। पढ़ना जारी रखे

