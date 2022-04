SriGanganagar खुला शुभ मुहूर्त: फिर थिरकेंगे बाराती और घराती

श्री गंगानगर Published: April 15, 2022 10:59:38 am

श्रीगंगानगर. पिछले दो सालों से लगातार कोरोना की मार को झेल रहे इलाके में शादियों का सीजन फिर से शुरू होने जा रहा है। आज से शुरू हो रहे इस सीजन से फूल बेचने वालों से लेकर शोरूम संचालकों के यहां खूब बिक्री होने के आसार हैं। वहीं मैरिज पैलेस, होटल, रिसोर्ट और धर्मशालाओं में वैवाहिक कार्यक्रमों की बुकिंग हो चुकी हैं।

इस महीने सबसे ज्यादा सावे है। इस सावे पर एक भी पैलेस खाली नहीं है। नेहरानगर निवासी राजकुमार छिंपा ने अपने बेटे शुभम की शादी के लिए पैलेस बुक कराने के लिए उच्चाधिकारियों से एप्रोच कराई तब जाकर एक पैलेस की बुकिंग हो पाई।

इधर, बाजार में दुकानदारों ने नई नई आइटम मंगवाई है जिसे लोग शादी के लिए खरीदारी कर सके। नौ जुलाई तक चलने वाले इन शादियों के सीजन से मार्केट में खूब रौनक रहेगी।

व्यापारी कालीचरण अ्ग्रवाल की माने तो इलाका कृषि पर आधारित है। इन दिनों गेहूं, सरसों और चने की फसलों की कटाई और साथ साथ कृषि जिन्सों की बिक्री भी व्यापक रूप से हो रही है। इन फसलों के बेचान के एवज में मिलने वाली राशि शादियों के सीजन के माध्यम से बाजार में आने की उम्मीदें है।

मैरिज पैलेस संचालक जुगल डूमरा का कहना है कि पिछले दो सालों से फसलें तो खूब हुई लेकिन जैसे ही अप्रेल से पन्द्रह मई का समय आया तो कोरोना के कारण पाबंदियां लग गई थी। इस वजह से लोगों ने वैवाहिक समारोह के बड़े आयोजन नहीं किए। इसका सीधा असर पैलैसों के साथ साथ बाजार भी पड़ा था। लेकिन अब कोरोना उडन छू हो चुका है तो इस शादियों के सीजन से बाजार में खूब पैसा आने की उम्मीद है।

शादियों के सीजन से पहले घरों की मरम्मत, रंगाई-पुताई के अलावा आभूषण, वस्त्र, फुटवियर, निमंत्रण पत्र, ड्राई फ्रूट, मिठाइयां, शादियों में इस्तेमाल होने वाला पूजा का सामान, किराना खाद्यान्न, डेकोरेशन के आइटम, बिजली का उपयोगी सामान, इलेक्ट्रानिक्स तथा उपहार आदि कारोबार होने लगा है। वहीं मैरिज पैलेस, होटल, रिसोर्ट, धर्मशालाएं भी पूरी तरह तैयार हैं।

वहीं टैंट, डेकोरेटर, फूल की सजावट करने वाले लोग, क्रॉकरी, कैटङ्क्षरग सर्विस, ट्रेवल सर्विस, स्वागत करने वाले प्रोफेशनल समूह, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, बैंड-बाजा, शहनाई, आर्केस्ट्रा, डीजे, बारात के लिए घोड़ी, बग्गी, लाइट वालों ने भी तैयारियां की है।

कब कब सावे

अप्रेल- 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 2&, 24 व 27

मई- 2, &, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 26, 27 व &1

जून- 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1&, 17, 2&, 24

जुलाई- 4, 6, 7, 8 व 9 तारीख शामिल हैं।10:15 AM

