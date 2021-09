नगर परिषद आयुक्त की कुर्सी, लेपटॉप, एसी, पंखा, अलमारी, टयूबलाइट और कम्प्यूटर को कुर्क करने के आदेश

Order to attach the chair and computer of the city council commissioner- नियमित सफाई नहीं होने पर महिला मैना शर्मा ने नगर परिषद प्रशासन को दी थी चुनौती