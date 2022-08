SriGanganagar जर्जर सड़कों के दर्द से तड़प रहा हमारा इलाका

श्री गंगानगर Published: August 24, 2022 09:16:13 pm

श्रीगंगानगर। बोम्बे हाइकोर्ट ने टूटी सड़कों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना है तो केरल हाईकोर्ट ने टूटी सड़कों के कारण लोगों की मौत के मामले में जिला कलक्टरों को जिम्मेदार ठहराया है। देश के दो बड़े न्यायालयों की गंभीरता ही दर्शा रही है कि टूटी सड़कों के कारण जनता की तकलीफें कितनी भयावह है। इसके बावजूद इलाके के जिला प्रशासन ने गंभीरता से कदम नहीं उठाया। जिन्हें जनता ने वोट देकर शहर से लेकर प्रदेश की सरकार में जिम्मेदारी सौंपी, वो सो रहे हैं। इसलिए हमारा श्रीगंगानगर शहर बेहाल हैं। शहर अधिकतर सड़कों का सीना छलनी है। गड्ढ़ों के कारण आमजन परेशान है। अधिकतर सड़कों पर डामर नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन नेताओं की उपेक्षा के कारण अफसर भी बेपरवाह बने हुए हैं। शहर के मुख्य मार्गो की सड़कों पर यदि गिनती की जाएं तो हजारों गडढो की संख्या पहुंच जाएगी।यहां तक कि नगर परिषद सभापति के आवास एरिया की सड़कों सहित पूरे ब्लॉक एरिया की सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। इन जर्जर सड़कों पर राहगीरों को चलना मुश्किल हो गया है। दुपहिया वाहन चालक आए दिन गिरते है, चोटिल भी होते है।

कलक्टर कार्यालय के पास की सड़कों पर भी छोटे-बड़े सैंकड़ो गड्ढ़े हैं। जब कलक्टर कार्यालय के पास ऐसे हालात हो सकते हैं, तो सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर की अन्य सड़कों के हालात कितने खराब होंगे।- राजेश ग्रेवाल, अधिवक्ता --- श्रीगंगानगर शहर में इन दिनों शहर की सड़कों की स्थिति बेहद खतरनाक बन रही है। बरसात के समय स्थिति और अधिक दयनीय हो गई हैं। लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार अफसर इस तकलीफ को दुरस्त करने में नाकाम साबित होते दिख रहे हैं। - भूपेन्द्र सिंह, अधिवक्ता--- नगर परिषद क्षेत्र में समय पर मरम्मत नहीं होने की वजह से कई सड़कों पर छोटे-बड़े सैंकड़ों गढ्ढे हो गए हैं। हल्की सी बारिश होने पर भी सड़क पर बने गढ्ढे में पानी भर जाता है, जिससे वाहन चालकों को पता नहीं चल पाता है कि सड़क पर गडढा कहां है।- राकेश मिडढा, पूर्व उपाध्यक्ष बार संघ --सड़कों की परेशानी को लेकर इलाके के जागरूक नागरिकों ने नगर विकास न्यास, नगर परिषद व जिला प्रशासन को कई बार शिकायतें की। लेकिन अफसरों ने जनता की शिकायतों पर कोई अमल नहीं किया। पहले शिकायतों पर एक्शन हुआ होता तो सड़कें इतनी जर्जर नहीं होती। - अनिल जांगिड़, जागरूक नागरिक पढ़ना जारी रखे

