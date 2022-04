SriGanganagar मुख्यमंत्री निशुल्क जांच में हमारा जिला पिछड़ा, पड़ौसी पांचवें स्थान पर पहुंचा

श्री गंगानगर Published: April 07, 2022 11:38:21 pm

SriGanganagar श्रीगंगानगर। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की शुरुआत के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार इस योजना की जिलानुसार रैंकिंग जारी की है। Our district is backward in Chief Minister's free investigation इस रैंकिंग ने SriGanganagar श्रीगंगानगर जिले में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों की जांच की हकीकत बयां कर दी हैं। Ranking of Chief Minister's free investigation released

मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की हेल्थ और मेडिकल की जारी रैंकिंग में हमारा जिला श्रीगंगानगर 22 वें स्थान पर आया हैं। इस निराशाजनक प्रदर्शन ने जिले में मॉनीटरिंग की पोल खोल दी हैं। निशुल्क जांच जिला अस्पताल से लेकर सीएचसी व पीएचसी पर लोगों की गई लेकिन जांच रिपोर्ट नियमित नहीं मिलने तो कई बार जांच नहीं होने की शिकायतें आई थी।

इतना ही नहीं शहर के अलावा गांवों में भी निशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध है लेकिन नियमित जांच नहीं होने और जांच रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण आशा के अनुरुप परिणाम नहीं आया हैं।

Our district is backward in Chief Minister's free investigation इधर हमारे जिले के पड़ौसी हनुमानगढ़ का पांचवें स्थान पर आया है तो बीकानेर संभाग का मुख्यालय बीकानेर जिला 32 वें स्थान पर पहुंच गया हैं। प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान पर जालोर जिला आया हैं।



Our district is backward in Chief Minister's free investigation इस रैकिंग में झालावाड़ अंतिम पायदान पर है। Ranking of Chief Minister's free investigation released वहीं प्रदेश की राजधानी जयपुर का 28 वां स्थान आया है। इसके अलावा चूरू 27 वें, उदयपुर 29 वें, जोधपुर 30 वें, कोटा 31 वें पायदान प पहुंच चुका हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच और दवा योजना दोनों ही सीएम की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान हुए काम के अनुसार यह रैकिंग का रिपोर्ट कार्ड बनाया हैं।

Ranking of Chief Minister's free investigation released जिला वार रिपोर्ट कार्ड रैकिंग जिले का नाम लाभाविंतों को लाभ 01 जालौर 54.04 प्रतिशत 02 जैसलमेर 41.97 प्रतिशत 03 दौसा 34.54 प्रतिशत

04 चितौडगढ़़ 34.26 प्रतिशत 05 हनुमानगढ़ 33.74 प्रतिशत 06 प्रतापगढ़ 29.79 प्रतिशत 07 राजसमंद 27.73 प्रतिशत 08 डूंगरपुर 27.69 प्रतिशत 09 बाड़मेर 27.67 प्रतिशत 10 सिरोही 24.55 प्रतिशत

11 धौलपुर 23.19 प्रतिशत 12 सीकर 21.94 प्रतिशत 13. बूंदी 21.62 प्रतिशत 14. बांसवाड़ा 21.14 प्रतिशत 15. अलवर 20.61 प्रतिशत 16 बारां 19.92 प्रतिशत 17 करौली 19.32 प्रतिशत

18 टोंक 18.91 प्रतिशत 19 अजमेर 18.72 प्रतिशत 20 स. माधोपुर 18.41 प्रतिशत 21 झुंझुंनूं 17.93 प्रतिशत 22 श्रीगंगानगर 17.87 प्रतिशत 23 पाली 17.79 प्रतिशत 24 भीलवाड़ा 17.55 प्रतिशत

25नागौर 16.61 प्रतिशत 26 भरतपुर 16.53 प्रतिशत 27. चूरू 15.07 प्रतिशत 28 जयपुर 12.78 प्रतिशत 29 उदयपुर 12.43 प्रतिशत 30 जोधपुर 11.59 प्रतिशत 31 कोटा 09.11 प्रतिशत 32 बीकानेर 08.62 प्रतिशत

33 झालावाड़ 07.26 प्रतिशत Ranking of Chief Minister's free investigation released

