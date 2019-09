परिवार कल्याण में हमारा जिला पुरस्कृत

-टॉप फाइव में रहा जिला,पीसीआईयूसीडी में दूसरे स्थान पर,सीएमएचओ व एसीएमएचओ हुए सम्मानित



चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के उत्कृष्ट कार्य करने पर सोमवार को जयपुर में राज्यस्तर पर दो पुरस्कार मिले हैं। विभाग को दोनों पुरस्कार परिवार कल्याण (family welfare) क्षेत्र में मिले हैं। विभाग परिवार कल्याण सेवाएं देने में टॉप फाइव में रहा, तो प्रसव पश्चात आईयूसीडी (second place in PCIUCD) लगाने में दूसरे स्थान पर रहा। सोमवार (sriganganagar hindi news) को जयपुर में आयोजित एक समारोह में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने सीएमएचओ डॉ. गिरधारी मेहरड़ा व एसीएमएचओ डॉ. मुकेश मेहता को पुरस्कार देकर (CMHO and ACMHO honored) सम्मानित किया। विभागीय टीम की राज्य स्तरीय अधिकारियों सहित जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा सराहना की गई।

कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि यदि (rajasthan patrika news) जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हुआ तो प्राकृतिक संसाधन एवं सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाएं आमजन के लिए नाकाफी साबित होंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रजनन दर 2.6 प्रतिशत है। यदि सही मायने में हमें तरक्की पानी है तो यह आंकड़ा 2.1 या इससे कम होना चाहिए। इस मौके पर एमडी हेमंत गेरा ने जनसंख्या स्थायित्व को प्रगति की धुरी बताया और कहा कि बढ़ती जनसंख्या के चलते प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, जिससे प्राकृतिक अंसतुलन बढ़ रहा है। एएमडी शंकरलाल कुमावत ने एक सर्वे का हवाला देते हुए परिवार नियोजन के साधनों के कम होते इस्तेमाल पर चिंता जताई।