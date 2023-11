नशामुक्त हो हमारा गंगानगर इलाका

श्री गंगानगरPublished: Nov 08, 2023 11:11:48 pm Submitted by: surender ojha

Our Ganganagar area should be drug free.- जागो जनमत अभियान के तहत महिलाओं का टॉक शो आयोजित

Rajasthan Assembly Elections 2023 गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में नशाखोरी अब जी का जंजाल बन गई है। नशेडि़यों की वजह से महिलाएं खुद असुरक्षित महसूस कर रही है। कागजों में भले ही कानून व्यवस्था चुस्त और मुस्तैद मिले लेकिन हकीकत कोसों दूर है। बुधवार को पत्रिका के जागो जनमत अभियान के तहत जे ब्लॉक आयोजित महिलाओं के टॉक शो में महिलाओं ने इलाके में बढ़ते नशे के व्यापार को घातक माना। इस टॉक शो की अध्यक्षता मधु सोनी ने की। इस दौरान महिलाओं का कहना था कि इंदिरा चौक के पास सरकारी स्कूल के बाहर नशेडि़यों का जमघट लग जाता है। कई बार पास में संचालित जवाहरनगर पुलिस को अवगत कराया गया लेकिन यह समस्या जड़ से खत्म नहीं हो रही है। इस कारण ज्यादातर महिलाएं इस एरिया में अकेली जाने से कतराने लगी है। सामाजिक कार्यकर्ता कल्पना सोनी का कहना था कि ब्लॉक एरिया में युवा पीढ़ी नशे में गिरफ्त में हैं, इसके लिए सार्थक प्रयास करने होंगे। सुमन गुप्ता का कहना था कि आवारा श्वानों की समस्या बढ़ रही है। आए दिन डॉग बाइट की घटनाएं हो रही है, नगर परिषद और यूआईटी के अलावा जिला प्रशासन भी चुप्पी साधे हुए है। बरसाती पानी की निकासी की समस्या स्थायी बन चुकी है। बरसात के उपरांत पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। शालू शर्मा का कहना था कि आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की जरूरत है। इस दौरान मुन्नीदेवी, विशाखा सोनी, सरोज, सुशीला, मीनू सोनी आदि वक्ताओं ने सरकारी मेडिकल कॉलेज इलाके के लिए नई सौगात बताया लेकिन वहां चिकित्सा सुविधा शुरू करने की मांंग उठाई। इन सदस्यों का कहना था कि वर्ष 2030 में राजस्थान अन्य राज्यों से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में अग्रणी हो।