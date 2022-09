SriGanganagar एचआईवी पॉजिटिव में हमारा ​श्रीगंगानगर जिला रेड जोन में

Our sriganganagar district is in red zone in HIV positive- डेढ दशक से थम नहीं रहा आंकड़ा, नशेडि़यों ने बढ़ाई संख्या

श्री गंगानगर Published: September 04, 2022 08:07:34 pm

श्रीगंगानगर। जिले में एचआईवी पॉजिटिव यानि एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम) रोग से पीडि़त रोगियों की संख्या अधिक होने से प्रदेश में रेड जोन (खतरनाक क्षेत्र) की श्रेणी में है। करीब डेढ़ दशक से इस इलाके में रोगियों की संख्या कम होने की बजाय लगातार बढ़ रही है। पिछले पांच साल से हर ऑपरेशन से पहले होने वाली ब्लड की जांच रिपोर्ट में एचआईवी पाॅजिटिव रोगियों की पहचान अधिक होने लगी है। बढ़ते आंकड़े चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बन गए है। पिछले चार सालों में चिट़टा और मेडिसीन नशे की डबल डोज करने के लिए नशेड़ी खुद ही नसों में इंजेक्शन लगाने लगे है, सुन्न होने पर ऐसे नशेड़ी अपराधिक वारदात करते है। एक ही इंजेक्शन की सीरिंज इस्तेमाल किए जाने से एचआईवी रोगी भी बनते जा रहे है, यह पुलिस के साथ साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बन रहे है।

SriGanganagar एचआईवी पॉजिटिव में हमारा ​श्रीगंगानगर जिला रेड जोन में

हालांकि पिछले एक दशक से यहां राजकीय जिला चिकित्सालय में ऐसे रोगियों का उपचार करने के लिए विशेष सैँटर भी स्थापित किया गया है। चिकित्सकों की माने तो एचआईवी संक्रमण जड़़ से खत्म नहीं हो सकता लेकिन दवाईयों के नियमित सेवन से संक्रमण को कंट्रोल किया जा सकता है। चिकित्सकों की मानें तो जिले में बाहरी लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। पंजाब से गुजरात तक रूट के लिए इसी इलाके से वाहन चालक और अन्य लोगों की आवाजाही का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने से कई लोग सक्रिय रहते है। इस कारण एचआईवी रोग के फैलने की रफ्तार अधिक रही है। इस संबंध में राज्य सरकार ने ऐसे इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया है।

रोगियों की संख्या सार्वजनिक नहीं किए जाने की गाइड लाइन जारी हुई है। इस कारण यह आंकड़ा जारी नहीं किया जा रहा है। लेकिन उपचार करने के लिए रोगियों की संख्या के मुताबिक जिले में रोजाना करीब साढ़े बारह सौ लोग उपचार ले रहे है। इसमें जिले के ब्लॉक वार सूची के अनुसार श्रीगंगानगर ब्लॉक पहले पायदान पर है। दूसरे स्थान पर अनूपगढ़, तीसरे पर रायसिंहनगर, चौथे पर पदमपुर, पांचवें पर घड़साना, छठे पर श्रीकरणपुर, सातवें पर सूरतगढ़ और आठवें स्थान पर सादुलशहर ब्लॉक एरिया शामिल है।

देश में हर साल करोड़ों रुपए का बजट राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में जागरूकता फैलाने लाने के लिए खर्च किया जाता है, लेकिन अब भी मरीजों के लिए सकारात्मक पहलू अब भी गौण नजर आता है। एड्स के बारे में लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं, जिस कारण एड्स पीडि़तों ने उपचार के लिए चिकित्सकों से संपर्क नहीं किया है। इन लोगों में भय है कि कहीं सघन जांच से उनकी रिपोर्ट एचआईवी पॉजीटिव नहीं आ जाएं या उनकी बीमारी सार्वजनिक होने पर लोग दूरियां बना लेंगे, ऐसी सोच उपचार से दूर ले जा रही है। इससे पीडि़त भी हीनभावना से हो चुकी है। और इलाज करवाने से कतराता है।

असुरक्षित शारीरिक संबंध से यह बीमारी होती है। इसके अलावा एक ही सीरिंज से नशे का इंजेक्शन लेने से भी एचआईवी (ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी) संक्रमण होता है। इतना ही नहीं, पीडि़त व्यक्ति के शारीरिक द्रव के संपर्क में आने से भी रोग के चपेट में आने का खतरा रहता है। इस मामले में कुछ लोग गलतफहमी के शिकार होते हैं। वे एचआईवी को ही एड्स मान लेते हैं। एचआईवी इस बीमारी का प्राथमिक स्तर है जबकि एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम) इस बीमारी का अंतिम स्टेज है। इस वायरस को शरीर में सक्रिय होने में करीब तीन माह का समय लगता है। यानि तीन माह बाद जांच में पता चल पाता है कि एचआईवी संक्रमित है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है और शरीर बीमारियों की चपेट में आ जाता है। महज आठ से दस साल में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता न्यूनतम स्तर पर आ जाती है। एचआईवी पॉजिटिव होने के बावजूद अगर नियमित रूप से दवाइयां ली जाए तो मरीज कई वर्ष तक सामान्य जीवन जी सकता है। नियमित दवाइयां लेने से उम्रभर सुरक्षित जीवन जी सकते है। ऐसे संक्रमण नहीं हो, इसके लिए सुरक्षित यौन और इंजेक्शन लगाने के दौरान नई सीरिंज ही बचाव है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें