मूक बधिर और दृष्टि बाधित होने के बावजूद जुनून बरकरार

Passion persists despite the deaf and visually impaired- जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र सहित विभिन्न प्रदेशों से आई बालक बालिकाओं ने दिखाया दमखम

श्री गंगानगर Published: March 07, 2022 01:10:09 am

श्रीगंगानगर. मूक-बधिर आौर दृष्टिबाधित होने के बावजूद खिलाडि़यों में एेसा उत्साह और खेल के प्रति जुनून है कि वह अपने प्रतिद्वंदी को महज सात मिनट में चित्त कर देते हें। खिलाडि़यों का संगम जिला मुख्यालय पर एसडी कॉलेज के ऑडोटोरियम में देखने को मिला। पूरे देश से विभिन्न प्रदेशों से आए खिलाडि़यों ने एक ही मंच पर अपने खेल की प्रतिभा दिखाई।

कई लोग इन खिलाडि़यों के जज्बे देखकर हैरान रह गए। जम्मू की बारह साल की छात्रा शाहनाज भले ही शरीर में दुबली दिखती हो लेकिन उसका पंच इतना जबरदस्त है कि महज सात मिनट में विरोधी को पटखनी देता हैं।

कक्षा चौथी में पढऩे वाली यह छात्रा खेल मैदान में ज्यादा तेज दिखती हैं। जम्मू-कश्मीर की टीम में जम्मू इलाके की आठवीं कक्षा की छात्रा भूमिका भी अपने खेल के प्रति आयोजकों को प्रभावित कर रही हैं।

भूमिका का कहना है कि पिछले चार सालों से लगातार प्रैक्टिस करने से उसके खेल में निखार आया हैं। वहीं जम्मू से आया बारह साल का तारीक भी सब जूनियर वर्ग में अपना नाम रोशन करने में सफल रहा हैं। पिछले गेम्स में उसे रजत मिला तो उसने खूब तैयारियां की। अब वह गोल्ड मिलने की उम्मीद में आया हैं।

महाराष्ट्र की टीम में पुणे शहर से आई छात्रा लक्ष्मी और छात्रा रेणुका दोनों सहेलियां हैं। दोनों एक ही स्कूल में अध्ययनरत हैं।

दोनेां अपनी टीम के लिए मैडल जीतने के लिए यहां पहुंची हैं। दोनेां का कहना है कि जीत के लिए दिव्यांग होना जरूरी नहीं बल्कि इरादा मजबूत होना चाहिए। इन दोनों को पूरी टीम सदस्यों ने मैदान केबाहर खूब हौंसला अफजाई की।

इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के संस्थापक महासचिव और वल्र्ड रैफरी मुनवर अंजार की नजर में नॉर्मल खेलों में खिलाडिय़ों में सामाजिक सुरक्षा नहीं होने और खेलों में राजनीतिक के अनाश्वयक हस्तक्षेप ने देश में खेलों की हालात को बिगाड़ दिया हैं।

इसे वापस लाने के लिए समय रहते कदम उठाने होंगे। इलाके में आए वल्र्ड रैफरी अंजार ने राजस्थान पत्रिका से विशेष बातचीत की। पत्रिका- ऐसा क्या का कारण है कि जब जब ओलपिंक गेम्स हुए तब तक मैडल की तालिका में हमारे देश का नाम सबसे नीचे पायदान पर आया।

रैफरी - यह सही है कि नॉर्मल खेलों में खिलाडिय़ों में सामाजिक सुरक्षा की गांरटी नहीं है। जब तक जीतता है तो उस खिलाड़ी को सुविधा मिलती है जैसे वह हारता है तो उसकी अनदेखी की जाने लगती हैं। सुविधा के नाम पर महज दस हजार रुपए देकर अहसान किया जाता हैं। ऐसे में खिलाडिय़ों की चिंता खेल से ज्यादा भविष्य को लेकर होती हैं।

पत्रिका= खिलाड़ी का भविष्य कैसा है हर खेल क्षेत्र में। रैफरी= खेल के क्षेत्र में तीन से चार साल बिताने के बावजूद खिलाड़ी में को यह कोई गारंटी नहीं देता कि उसका होगा क्या। विश्वास जमाने के लिए पहले सरकार पांच साल अनुबंध करें और उसे कम से कम दस लाख रुपए सालाना वेतन, सुविधा, अच्छे कोच और खेल का सामान उपलब्ध करवाएं। इससे खेल का दायरा बढ़ेगा तो मैडल की लाइन लग जाएगी।

पत्रिका- दिव्यांग बच्चों में खेल ने सचमुच में जीवन बदला है या यह सिर्फ टाइमपास हैं। रैफरी- किसी के घर पर दिव्यांग बच्चा होने या आने पर संबंधित परिजन उसे समाज से छुपाने का प्रयास करते है ताकि समाज में दौड़ती भागती दुनियां से दूर रहे और स्टेट्स सिम्बल पर कोई आंच नहीं आए। लेकिन जैसे ही ऐसे गेम्स में मैडल लेकर घर लौटता है तो उसके परिजनों की सोच बदल जाती हैं। तारीफ सुनकर परिजन और आसपास लोग भी बच्चे की हौसंला अफसाई करने लगते हैं। वहीं बच्चे को एक खिलाड़ी के रूप में देशभर के अलग अलग जगहों पर जाने का मौका मिलता हैं।

पत्रिका- यह संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या उपलिब्धयां रही अब तक। रैफरी- इस संस्था का गठन वर्ष 2010 में किया गया। पहला नेशनल गेम्स वर्ष 2012 में कराया गया। अब यहां श्रीगंगानगर दसवां गेम्स का आयोजन किया जा रहा हैं। अब तक 1200 खिलाड़ी हमारी संस्था से जुड़ चुके हैं। 40 से 42 बच्चों को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिले हैं। वहीं 11 खिलाडिय़ों को सरकारी नौकरी भी मिल चुकी हैं।

हमारी मंशा उस दिव्यांग बच्चे तक पहुंचना है जहां तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा नहीं पहुंचा हैं। ऐसे दिव्यांग बच्चे की प्रतिभा को निखारना लाना हैं। कोरोना काल में हमने देशभर के ऐसे खिलाडिय़ों को घरेलू सामान तक पहुंचाया भी हैं।

