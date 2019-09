श्रीगंगानगर / रावला में अनूठा प्रयोग : थाली, पटाखे और टिन बजाकर भगा रहे टिड्डियां

Idiea for keeping insects away from crops : क्षेत्र के चक एक केपीडी सहित कई चको में टिड्डियो से लोग परेशान हैं। इनसे बचाव के लिए जिले के रावला मंडी के लोगों ने अनूठा तरीका निकाला है।