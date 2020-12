तत्कालीन सफाई निरीक्षक सुमित फुटेला के खिलाफ डेढ़ साल बाद मिली अभियोजन की अनुमति

Permission for prosecution obtained after one and a half year against sanitary inspector- श्रीगंगानगर एसीबी अब करेगी अदालत में चालान पेश, दस हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए हुआ था ट्रैप.