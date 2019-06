World Yoga Day : श्रीगंगानगर के कुछ चेहरे जिन्होंने योग को दी पहचान

योग (World Yoga Day )आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भारत की यह पुरातन कला कुछ वर्ष पहले तक लोग न तो उपयोग कर रहे थे न ही इनके लाभ के बारे मं जानते थे लेकिन थोड़े ही समय में यहां के लोगों में ऐसी जागरुकता आई कि श्रीगंगानगर शहर में आज करीब साठ ऐसे पार्क हैं जहां योग की कक्षाएं नियमित लग रही हैं।

यहां से हुई शुरुआत

श्रीगंगानगर में योग की शुरुआत योग दिव्य मंदिर (Oldest Yoga institute in Sriganganagar ) से हुई। यहां वर्तमान में योगाचार्य लीलाराम योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं यहां प्रतिदिन सैंकड़ों साधक योग के लाभों से परिचित हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें योग के माध्यम से रोग मुक्ति और कई आयुर्वेदिक पद्धतियों के बारे में बताया जा रहा है।

महिलाओं में योग की लहर

शहर में केवल पुरुष ही नहीं महिलाएं भी योग को पसंद कर रही है (Yoga in women of Sriganganagar on World Yoga Day)। सुबह पार्कों में लगने वाले शिविरों में महिला और पुरुषों की संख्या समान है। इसके अलावा महिलाओं को योग का प्रशिक्षण देने में रंजना छाबड़ा का नाम सामने आता है। छाबड़ा ने अब तक कई शिविर लगवा दिए हैं तथा योग की अलख जन-जन में फैला दी है।

चिकित्सा के गुर, योग के गुण

शहर में योग को पहचान दिलाने वालों में योगाचार्य श्यामसुंदर शर्मा का नाम भी प्रमुख है। शर्मा आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति (Yoga in Ayurveda on World Yoga Day) के साथ इन दिनों योग से भी जुड़े हैं। वे पूरे वर्ष लोगों को योग के लाभ बताते हैं तथा उन्हें योग के माध्यम से रोग मुक्ति के बारे में जानकारी देते हैं। शर्मा बताते हैं वे पिछले 35 वर्ष से योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं।

योग के साथ राष्ट्रभक्ति भी

शहर में रवि परूथी के निर्देशन में विनोबा बस्ती पार्क में योग की कक्षाएं संचालित हो रही हैं (Yoga for everyone on World Yoga Day)। परूथी की योग कक्षाओं की विशेषता है कि वे योग के साथ राष्ट्रभक्ति को महत्व देते हैं। प्रतिदिन योग कक्षा के अंत में राष्ट्रगान भी करवाया जाता है।