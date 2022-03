यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए महादेव को रिझाया

श्री गंगानगर Published: March 01, 2022 09:51:23 pm

श्रीगंगानगर. इलाके महाशिवरात्रि को लेकर मंगलवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुबह से ही भीड़ लगी रही है। देर रात तक चलता रहा हर हर महादेव जय बम बम भोले के जयघोष इलाके में सुनाई दिए। वहीं कई भक्तों ने यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के दौरान फंसे भारतीयों को स्वदेश भिजवाने के लिए महादेव की विशेष पूजा अर्चना की। नगर परिषद के प्रतिपक्ष नेता बबीता गौड़ और पूर्व पार्षद पवन गौड़ ने भी शिव मंदिर में जाकर अपने बेटे लखन को वापस सकुशल यूक्रेन लाने के लिए महादेव के समक्ष प्रार्थना की।

इस दंपति का कहना था कि उनके बेटे लखन गौड़ वापस लाने के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क किया गया है लेकिन यूक्रेन में हालात बिगड़े हुए हैं। हनुमानगढ़ रोड पर जगदंबा अंध विद्यालय के मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। वही प्राचीन शिवालय में श्रद्धालुओं की भीड़ करीब आधा किलोमीटर दूर लगी। ऐसी मान्यता है कि यहां शिवलिंग पर दुग्ध अभिषेक करने से हर श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है।

इधर पदमपुर रोड पर सारनावाली गांव के बस स्टैंड से सटे कोल्ड स्टोर में स्थित बकेश्वर महादेव मंदिर में शिव महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य सेवादार पवन नारंग ने बताया कि मंदिर में विशेष सजावट की गई।

महा आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए अटूट लंगर लगाया गया। इस मंदिर में भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला उपाध्यक्ष और आईटी सेल की संयोजक कुसुम शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं ने शिव और पार्वती की स्तुति करते हुए मंगल गीत गाए ।

शर्मा ने बताया कि इस मंदिर में स्थापित किए गए शिवलिंग अलग-अलग पहर में अपना रंग बदलता है। आकर्षक शिवलिंग को देखने के लिए आसपास इलाके के अलावा शहर के व्यापारी और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग डॉग लगाने आते हैं। वहीं प्रिया शर्मा ने आकर्षक रंगोली बनाई। पदमपुर और श्रीगंगानगर के लिए आवाजाही करने वाले यात्रियों को इस मंदिर के समक्ष प्रसाद भी वितरित किया गया।

इधर सद्भावना नगर मैं शिव धाम मंदिर में महादेव की आरती की गई और प्रसाद वितरित किया। मंदिर के मुख्य सेवादार रोशन सीकरी ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से इस मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इलाके के लोगों ने इस मंदिर के निर्माण और संचालन में सहयोग किया।

इधर अनूपगढ़ में भी अजय शर्मा और उनकी धर्मपत्नी राज ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर अपनी बेटी रिजूल शर्मा के वतन वापसी की महादेव से प्रार्थना की। रिज्यूम फिलहाल यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गई हुई है। यूक्रेन में चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए रिजूल शर्मा के वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं।

