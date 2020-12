सादुलशहर में झूठे तथ्य देने पर उम्मीदवार के खिलाफ कोर्ट में लगाई याचिका

Petition filed against the candidate in court for giving false facts in Sadulshahar- अनूपगढ़ में सरकारी कर्मचारी के पिता उम्मीदवार होने पर अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने का आरोप