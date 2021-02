सरेआम दुकानों पर बिक रहा था पेट्रोल और डीजल, डीएसओ टीम ने मारा छापा

Petrol and diesel were being sold at public places, DSO team raided 89 लीटर पेट्रोल, 122 लीटर डीजल और कई उपकरण व उधारी व नकदी का हिसाब किताब भी जब्त .