छूट बेअसर: पड़ौसी से पेट्रोल 15.35 रुपए और डीजल 10.64 रुपए प्रति लीटर महंगा

Discount ineffective: Petrol costlier by Rs 15.35 and diesel by Rs 10.64 per liter from neighbor- इलाकेवासियों ने गहलोत सरकार की छूट से मामूली राहत, पंजाब की तुलना में अब भी महंगा