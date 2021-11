घर में महंगा और पड़ौस में सस्ता पेट्रोल-डीजल

Petrol-diesel is expensive at home and cheap in the neighborhood- पंजाब सीमा में राजस्थान की तुलना में पेट्रोल 20 रुपए और डीजल 16 रुपए मिलेगा सस्ता