तेल ने निकाला जेब से तेल: महज बीस दिन में नौ बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम

Oil pulled out of pocket: Petrol diesel prices increased nine times in just twenty days- अब तक 52 बार बढ़ोत्तरी, डीजल में 13.70 रुपए और पेट्रोल में 12.55 रुपए की वृद्धि