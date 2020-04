जरुरतमंदों को भोजन, लंगर या राशन सामग्री देते समय फोटोग्राफी और सेल्फी की तो होगी जेल

Photography will be imprisoned while giving food, anchor or ration material to the needy दान करते समय जरुरतमंद की गरीबी का उड़ रहा था उपहास. जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश.