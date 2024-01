दो सौ फीट लंबे कैनवास पर उकेरे भगवान राम के चित्र

श्री गंगानगरPublished: Jan 21, 2024 10:28:30 pm Submitted by: surender ojha

Pictures of Lord Ram engraved on two hundred feet long canvas- श्रीगंगानगर में एक साथ साठ चित्रकारों ने दिखाई अपनी प्रतिभा

्रीगंगानगर के सुखाड़िया सर्किल राम लीला मैदान के पास श्रीराम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर विभिन्न कॉलेजो के बच्चे भगवान राम की पेंटिंग बनाते हुए

#Pictures of Lord Ram अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में एक ओर शहर में विभिन्न संगठनों की ओर से रामजी की शोभा यात्रा निकाली गई, वहीं सुखाडि़या सर्किल रामलीला मैदान की दीवार पर करीब दो सौ से अधिक फीट लंबे कैनवास पर प्रभु श्रीराम के जीवन प्रसंगों का चित्रण 60 चित्रकारों ने उकेरे। कला के प्रेमियों को समर्पित के इस कार्यक्रम को देखने पर भगवान राम के विभिन्न प्रसंगों की कलाकृतियां आकर्षक का केन्द्र रही। संस्कार भारती, भारतीय जन संगठना, हिन्दुस्तान स्काउटस गाइडस, अखिल विश्व गायत्री परिवार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस अनूठी चित्रकारी प्रदर्शनी ने जिसने भी निहारा वह देखता रहा। संस्कार भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मल जैन ने बताया कि सुबह 11 से 3 बजे तक भगवान श्री राम के जीवन की विभिन्न प्रसंगों पर 60 से अधिक चित्रकारों ने अपनी भावनाओं को उकेरा। इन चित्रों को शहर के अलग अलग एरिया में प्रदर्शित किया जाएगा। इधर, सूरतगढ़ रोड स्थित अन्न क्षेत्र श्रीराम मन्दिर में सोमवार सुबह 7 बजे चौकी पूजन होगा, 8.15 बजे श्री रामचरित मानस का मूल पाठ होगा, 10.30 बजे अयोध्या से सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा, दोपहर 2.15 बजे श्री राम कथा में राज तिलक होगा, शाम 4 4.15 बजे रामायण पूर्णाहुति हवन होगा, शाम 6.30 बजे दीपमाला और आतिशबाजी रहेगी।