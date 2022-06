SriGanganagar राजसभा चुनाव की बाडेबंदी के बीच श्रीगंगानगर स्टेशन पर उतरे पायलट

श्री गंगानगर Published: June 06, 2022 09:41:12 am

SriGanganagar श्रीगंगानगर। राज्य सभा चुनाव की उठापटक और बाड़ेबंदी के बीच प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट यहां जिला मुख्यालय पर दिल्ली से ट्रेन से पहुंचे तो उनका अभिनंदन किया गया। ट्रेन से उतरकर स्टेशन से बाहर आए और पंजाब के लिए रवाना हो गए।

पंजाब में पिछले दिनों पंजाबी गायककार और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी, इस सिंगर के घर पर शोक व्यक्त करने के लिए पायलट दिल्ली से सराय रोहिल्ला ट्रेन से यहां श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। उनके स्वागत के लिए कांग्रेस नेता अशोक चांडक, श्रीकरणपुर के विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुबि कुन्नर आदि ने शक्ति प्रदर्शन के लिए काफी भीड़ एकत्रित की थी। पायलट को कड़ी सुरक्षा के बीच रेलवे स्टेशन से बाहर लगाया गया और वहां से कारों का काफिला पंजाब के लिए रवाना हो गए। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर पायलट के लिए होर्डिग्स लगाए गए। वहीं पुलिस प्रशासन ने रेलवे स्टेशन से लेकर बीरबल चौक तक, वहां से सुखाडि़या सर्किल तक, इस सर्किल से मीरा चौक तक पुलिस जाब्ता तैनात किया। एसएसबी रोड से होते हुए कालूवाला चक बाइपास से पंजाब के लिए यह काफिला सुबह आठ बजे निकल चुका था। पायलट के साथ केसी बिश्नोई, अशोक चांडक, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमला बिश्नोई, पूर्व जिला परिषद डायरेक्टर युवरेन्द्र यूरी आदि मौजूद थे। जैसे यह काफिला एसएसबी रोड से पंजाब सीमा की ओर पहुंचा तो पुलिस ने राहत की सांस ली। पायलट के चंद मिनट के दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल बनी रही। हालांकि पायलट ने किसी से बात नहीं की। पढ़ना जारी रखे

