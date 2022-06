SriGanganagar पीएम आवास योजना: सात साल में बांटा 5 अरब 80 करोड़ का बजट

PM Awas Yojana: Budget of 5 billion 80 crore divided in seven years- जिले में साढ़े तीन हजार लोगों के पास खुद का भूखंड नहीं, अब अटका टारगेट

श्री गंगानगर Published: June 23, 2022 08:27:17 pm

श्रीगंगानगर.प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में जरुरतमंद परिवारों को पक्के मकान में रहने का सपना बनकर रह जाएगा। हालांकि इस योजना में वर्ष 2016 से लेकर अब तक 65 हजार 450 पात्र परिवारों की घर का सपना पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने अब तक 5 अरब 80 करोड़ 10 लाख 40 हजार रुपए का बजट खर्च कर चुकी है। जबकि इस वित्तीय वर्ष के सत्रह हजार पात्र परिवारों को पक्का मकान का लक्ष्य पूरा कर दिया जाएं तो 31 मार्च 23 तक यह बजट कुल 7 अरब 85 करोड़ 40 लाख रुपए तक हो जाएगा। यानि इतना भारी भरकम केन्द्र सरकार इस इलाके में खर्च कर रही है।

हर पात्र परिवार को इस योजना में एक लाख बीस हजार रुपए तीन किस्तों में मिलते है। जिला परिषद प्रशासन ने ऐसे आवेदकों को प्राथमिकता से चयन किया है जिनके पास खुद का भूखंड तक नहीं है। बिना भूखंड से आशियाना बन नहीं सकता। जिले में कुल 3544 आवेदकों के पास भूखंड नहीं है। इसमें से सबसे ज्यादा अनूपगढ़ क्षेत्र के आवेदक है। इनकी संख्या 949 हैं। वहीं सबसे कम सादुलशहर क्षेत्र में महज दो आवेदक है।

जिला परिषद प्रशासन ने रकबा राज भूमि की तलाश शुरू की है जिससे पात्र लोगो को आवंटित किया जा सके। इसके अलावा भामाशाहों से भूमि दान करने की कवायद तेज की है। पंचायत चौपाल के माध्यम से राजस्व अधिकारियों और विकास अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है।

जिला परिषद प्रशासन की जारी सूची के अनुसार जिन लोगों के पास भूखंड नहीं है उनमें श्रीगंगानगर क्षेत्र में 486 आवेदन, घड़साना में 719 आवेदन, श्रीकरणपुर में 136 आवेदन, पदमपुर में 237 आवेदन, रायसिंहनगर में 248 आवेदन, सादुलशहर में सिर्फ दो आवेदन, श्रीविजयनगर में 262 आवेदन, सूरतगढ़ में 503 आवेदन कुल 3544 आवेदक है। एक परिवार को आवास निर्माण करने पर जिला परिषद तीन किस्तों में एक लाख 20 हजार रुपए की राशि जारी करती है।

वर्ष 2018 की सर्वे सूची में नाम आने के बाद जिला परिषद ने17 हजार 463 पक्का आवासों की स्वीकृतियां जारी कर दी है। जिला परिषद के चुनाव के कारण पीएम आवास योजना में पात्र लोगों को पक्के मकान बनाने की स्वीकृतियां देरी जारी की गई थी।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुहम्मद जुनैद ने पिछले दिनों ग्राम विकास अधिकारी को पटवारी से समन्वय स्थापित कर भूमिहीनो को भूमि उपलब्ध करवाने का प्रयास शुरू करने के निर्देश दिए। इसमें पहले रकबा राज भूमि को चिहि़्नत कर भूमिहीन को आवंटित किया जाएगा।

इसके बावजूद पात्र परिवारों को भूमि नहीं मिलती है तो ग्राम पंचायत क्षेत्र के उन भामाशाहों से संपर्क साधा जाएगा जो भूमि दान देने के लिए सक्षम है, इससे भूमिहीन परिवारों के भी आवास के सपने पूरे हो सकेंगे।

इस योजना में हर साल पक्के मकान बनाने के लिए पात्र परिवारों की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 2016 से लेकर अब तक 65 हजार 450 लाभार्थी हो चुके है। तीन किस्तों में एक लाख बीस हजार रुपए की राशि केन्द्र सरकार की ओर से इस योजना में पात्र परिवार को मिलती है।

इस बीच, श्रीगंगानगर जिला परिषद के एसीइओ वैभव अरोड़ा के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना में श्रीगंगानगर जिले में 17 हजार 123 परिवारों को पक्का आवास का निर्माण किया जाएगा। आवास स्वीकृत कर प्रथम किस्त 16 हजार 399 परिवारों को, द्वितीय किस्त 14 हजार 434 परिवारों और तृतीय किस्त 8 हजार 269 परिवारों को जारी कर दी गई। भूमिहीन के आवेदकों के लिए रकबा राज या भामाशाहों से दान में लेकर भूखंड उपलब्ध कराएं जाएंगे।

फैक्ट फाइल: हर साल बढ़े आवेदक

वित्तीय वर्ष स्वीकृति

2016-17 5641

2017-18 7611

2018-19 7990

2020-21 12361

2021-22 14724

2022-23 17123

तीन किस्तों में देय राशि

-प्रथम किस्त-15 हजार

-द्वितीय किस्त-45 हजार

-तृतीय किस्त-60 हजार

कुल योग- 1 लाख 20 हजार

इस वित्तीय वर्ष में अब तक

इतने इतने आवेदकों को मिली किस्त

-प्रथम किस्त में आवेदक-16399

- द्वितीय किस्त में आवेदक-14434

- तृतीय किस्त में आवेदक- 8269 पढ़ना जारी रखे

