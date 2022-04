पीएम आवास योजना: जिले के स्थानीय निकायों में आवेदनों की छंटनी का दौर

PM Awas Yojana: Round of sorting of applications in the local bodies of the district- डीएलबी निदेशक के आदेश पर पूरे जिले के निकाय कार्मिकों ने झोंकी ताकत

श्री गंगानगर Updated: April 17, 2022 09:57:14 am

श्रीगंगानगर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पूरे जिले में पात्र परिवारों के लिए आवेदनों की छंटनी फिर से शुरू हो गई है। शनिवार को सरकारी अवकाश के बावजूद जिले की दस नगर पालिकाओं और नगर परिषद श्रीगंंगानगर ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए आवेदन करने वालों का पुन: भौतिक सत्यापन का दौर शुरू किया गया।

पीएम आवास योजना: जिले के स्थानीय निकायों में आवेदनों की छंटनी का दौर

यह पूरी प्रक्रिया रविवार शाम तक करनी है, इसलिए कई पालिकाओं ने देर शाम तक सर्वे की प्रक्रिया अपनाई। जिले की सूरतगढ़, अनूपगढ़, श्रीविजयनगर, रायसिंहनगर, गजसिंहपुर, केसरीसिंहपुर, पदमपुर, सादुलशहर, श्रीकरणपुर और लालगढ जाटान नगर पालिकाएं शामिल की गई है।

स्थानीय निकाय विभाग जयपुर के निदेशक ह्रदेय कुमार शर्मा के आदेश पर स्थानीय निकायों के कार्मिकों का अवकाश समाप्त कर सर्वे में लगाया। निदेशक के अनुसार रविवार शाम तक यह पूरी रिपोर्ट बनाकर जिला कलक्टर के माध्यम से डीएलबी को भिजवाई जाएगी।

नगर परिषद के जेईएन सिद्धार्थ जांदू ने बताया कि पहले एक ठेका कंपनी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 6207 फार्म एकत्रित किए थे। इसमें पात्रता की शर्त थी कि आवेदनकर्ता की सालाना आय तीन लाख रुपए तक होनी चाहिए।

21 वर्ग मीटर से अधिक पक्का निर्माण नहीं हो। सरकारी कार्मिक नहीं होने और सबसे अहम संबंधित आवेदनकर्ता के पास भूखंड का पट्टा होना जरूरी है। लेकिन अधिकांश लोगों के पास पटटे नहीं थे और कईयों के घर पक्के बनने है। इस पर एकत्र 6207 फार्मो की जांच के दौरान 5900 आवेदन खारिज हो गए थे। शेष 307 फार्म पात्र होने के बावजूद लंबित थे।

लेकिन अब डीएलबी ने सभी फार्मो की फिर से जांच करने के आदेश किए है। शनिवार शाम पांच बजे तक कुल छह हजार में से चार हजार फार्म फिर से निरस्त किए जा चुके है। शेष 1800 फार्मो की जांच रविवार शाम तक पूरी हो जाएगी।

PM Awas Yojana: Round of sorting of applications in the local bodies of the district

अब तक पूरी प्रक्रिया के दौरान डीएलबी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए एक एक आवेदन की फिर से जांच कराने की कवायद की है। डीएलबी की मंशा है कि एक भी पात्र परिवार भी वंचित नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले नगर परिषद और नगर पालिकाअेां के कार्मिको के माध्यम से पात्र और अपात्र परिवारों की सूची की जांच कराई जा रही है। इधर, नगर परिषद प्रशासन ने रविवार शाम को फिर से कार्मिकों की बैठक बुलाकर सोमवार से डोर टू डोर सर्वे कराने के संकेत दिए है। इसके बाद ही हकीकत सामने आएगी।

