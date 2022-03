श्रीगंगानगर में वकीलों के तीखे तेवरों से बैकफुट पर आई पुलिस

श्री गंगानगर Published: March 24, 2022 12:39:57 am

श्रीगंगानगर. जिला कलक्टर के आदेश पर कलक्ट्रेट परिसर में बिना हेलमेट एंट्री करने पर एक अधिवक्ता और बार संघ अध्यक्ष से कथित दुव्यर्वहार करने के मामले में पुलिस अधीक्षक के आश्वासन पर आंदोलन समाप्त हो गया।

बार संघ अध्यक्ष सीताराम बिश्रोई की अगुवाई में बार संघ सभागार में बैठक कर शहीदे आजम भगतसिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा।

इसके बाद वकीलों ने इस आंदोलन के संबंध में पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपना रोष प्रकट करने का प्रस्ताव पारित किया। वकीलों ने अपनी ताकत दिखाते हुए सामूहिक रूप से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे। वहां धरना लगाकर जमकर नारेबाजी की गई।

एसपी आंनद शर्मा ने वार्ता के लिए बार संघ अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों को बुलाया लेकिन वकीलों ने खुले मंच पर ही वार्ता करने का न्यौता दे दिया। इस पर एसपी अपने चैम्बर से बाहर आकर आश्वासन दिया कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। इसके साथ साथ दोषी पुलिस कर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया हैं। यह सहमति होने पर बार संघ अध्यक्ष ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की।

इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता नवरंग चौधरी, चरणदास कम्बोज, ओम रावल, पूर्व अध्यक्ष जसवीर सिंह मिशन, वीरेन्द्र स्याग, देवेन्द्र रोझ, सचिव रमनदीप सिंह, पूर्ण घोड़ेला, विपिन सिद्ध आदि मौजूद थे।

इस बीच, वकीलों के विवाद का मामला बढ़ते देख यातायात पुलिस ने कलक्ट्रेट के मुख्य गेट पर बैनर टांग दिया।

इस बैनर पर बिना हेलमेट कलक्ट्रेट में नो एंट्री का स्लोगन अंकित किया गया हैं।इस बैनर को देखकर कई लोग कलक्ट्रेट में प्रवेश नहीं किए।

ज्ञात रहे कि होली पर संभागीय आयुक्त के अलावा जिला कलक्टर रुक्मिणी रियार सिहाग ने कलक्टे्रट परिसर में बिना हेलमेट आने वाले दुपहिया वाहन चालकों को प्रवेश नहीं देने के आदेश जारी किए थे।

होली की छुट्टियों के बाद सोमवार को जब कलक्ट्रेट खुला तो कई कार्मिकों को बिना हेलमेट आने पर यातायात पुलिस ने चालान किए। कलक्टर के आदेश की पालना कराने के लिए यातायात पुलिस का एक दल वहां तैनात किया गया हैं।

इसी दिन एक अधिवक्ता अपने रिश्तेदार को फाइल देने कलक्ट्रेट में देने पहुंचा तो वहां उसे चालान काटने के लिए दवाब दिया गया। इसकी सूचना मिलते ही बार संघ अध्यक्ष बिश्रोई भी पहुंचे तो पुलिस कार्मियों ने इन दोनों से कथित दुव्र्यवहार किया और चालान करने पर अड़ गए।

इस मुद़दे पर मंगलवार को बार संघ ने वर्क सस्पैण्ड कर जिला कलक्टर से शिकायत की। लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने पर बुधवार को वकीलों की आम सभा में पुलिस अधीक्षक का घेराव करने का निर्णय लिया। एसपी के आश्वासन देने पर वकीलों ने अपना आंदोलन समापत कर दिया।

