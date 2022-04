SriGanganaga rलावारिस लाशाें के वारिस को मिला पुलिस का सम्मान

श्री गंगानगर Published: April 19, 2022 11:00:08 am

SriGanganagar श्रीगंगानगर। एक समय था जब पुलिस थाने में लावारिस शवों के अंतिम संस्कार कराने वाली रामनाम सेवा संस्था के बनैर लगने पर एतराज करती और उसे फाड़ देती लेकिन एक दशक बाद इसी संस्था को पुलिस प्रशासन ने केवल सहयोग दिया बल्कि समाजसेवा के लिए अनूठे प्रयास के लिए सम्मान देकर सल्यूट भी किया है। पुलिस दिवस पर इस संस्था के हीरो रोशन सिकरी के साथ उनकी टीम के सदस्य सचिव अनिल गांधी और सदस्य बजरंग अग्रवाल को भी स्मृति चिह्न और प्रंशसा पत्र देकर सम्मानित किया। Police respect for the heirs of unclaimed corpses

SriGanganaga rलावारिस लाशाें के वारिस को मिला पुलिस का सम्मान

अस्पताल से लावारिस लाश का अंतिम संस्कार पुलिस टायर जलाकर कर रही थी तब अपनी दुकानदारी की बजाय लावारिस लाशों को मसीहा बना गया रोशन सिकरी। रामनाम सेवा संस्था बनाकर अब तक करीब 700 से अधिक लावारिस लाशोंं का अंतिम संस्कार करवा चुकी है यह संस्था। लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार का सफर कोरोना काल में भी बंद नहीं हुआ। Police respect for the heirs of unclaimed corpses

कहीं से भी लावारिस लाश की सूचना मिली, रोशन सिकरी ने विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कराया। अब तक जिला प्रशासन के अलावा नौ बार सेना की ओर से इस शख्स को सम्मानित किया जा चुका है। Police respect for the heirs of unclaimed corpses

रोशन सिकरी बताते हैं कि वर्ष 2009 में राजकीय जिला चिकित्सालय के पीछे उसकी इंजीनियरिंग की वर्कशॉप पर काम कर रहा था। इस चिकित्सालय के पीछे दीवार इतनी छोटी थी कि कोई भी मोर्चरी रूम में आवाजाही अपनी शॉप पर बैठे देख सकता था। एक सड़ी लाश को पुलिस की टीम ने उसे एक गाड़ी में लादा और उसका अंतिम संस्कार चले गए। इस अंतिम संस्कार देखने के लिए वह भी इन पुलिस कर्मियों के पीछे पीछे चला गया। वहां शव को लकडिय़ों की बजाय कंडम टायरों से जला रहे थे। यह देखकर उसका मन विचलित हो उठा।

इस संबंध में अपने दोस्तों के साथ बात सांझा की तो तब यह तय हो गया कि लावारिस लाश का अंतिम संस्कार विधि विधान से किया जाएगा। फिर क्या था रामनाम सेवा संस्था बना दी गई।Police respect for the heirs of unclaimed corpses

बीस लोगों के साथ यह संकल्प लिया कि वह ऐसी लाशों के वारिस बनेंगे, जिसका कोई नहीं होगा। इस समाजसेवी संस्थान ने इलाके में अनूठी पहचान बना ली है। यहां तक कि सद्भावना नगर गडढे के पास भूखंड को कल्याण भूमि बनाकर वहां अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कोरोनाकाल में यह कल्याण भूमि पुलिस और चिकित्सा टीम के लिए कारगर साबित हुई जबकि पदमपुर रोड और हनुमानगढ़ रोड की कल्याण भूमि ने कोरोना रोगी की मौत के बाद अंतिम संस्कार कराने से इंकार कर दिया।

ऐसे में सदभावना नगर के पास रामनाम सेवा संस्था के कल्याण भूमि में कोरोना संक्रमण से हुए मृत लोगों का अंतिम संस्कार होने लगा। इस दौरान भी रोशन सिकरी ने पीपीई किट पहनकर वहां अंतिम संस्कार कराने में सहयोग किया।Police respect for the heirs of unclaimed corpses

इस समाजसेवी सिकरी का कहना है कि अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में गंगा नदी में कराया जाता हैं। हर साल हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना की जाती है। रामनाम सेवा संस्था की ओर से पूरे साल में कराए गए अंतिम संस्कार के बाद हरिद्वार का दौरा तय किया जाता है। Police respect for the heirs of unclaimed corpses

इधर, रामनाम सेवा संस्था की कार्यशैली को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से समाजसेवी रोशन सिकरी को पुलिस दिवस पर सम्मानित किया गया है। एक दशक पहले पुलिस थानों में रामनाम सेवा संस्था के बैनर लगाने पर पुलिस कर्मी खदेड़ देते थे लेकिन अब जैसे जैसे समाजसेवा का जज्बां देखा तो पुलिस प्रशासन में आया बदलाव आया है।

