SriGanganagar फायरिंग की वारदात के दो माह बाद जागी पुलिस, एक गिरफ्तार

श्री गंगानगर Published: April 12, 2022 01:23:13 pm

श्रीगंगानगर। जवाहरनगर थाना क्षेत्र बापूनगर में करीब दो माह पहले फायरिंग की घटना में पुलिस ने अब धरपकड़ शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने इस प्रकरण से जुड़े एक आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल बरामद की है।

मीरा चौकी प्रभारी रामविलास बिश्नोई ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी निवासी विशाल पुत्र राजकुमार के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल बरामद कर गिरफ्तार किया है।

इस आरोपी के खिलाफ 17 फरवरी को बापूनगर में हुई फायरिंग की वारदात में एफआईआर भी दर्ज है। इस प्रकरण में दो और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

इधर, इस प्रकरण में बापूनगर निवासी कार्तिक की हालत गंभीर बनी हुई है।इस युवक को बीकानेर से जयपुर रैफर किया जा चुका है। इस युवक ने पिछले साल इंदिरा चौक पर एक शराब ठेके को बंद कराने की शिकायत जिला कलक्टर और जिला आबकारी अधिकारी से की थी।

शराब ठेकेदारों ने इस रंजिशवंश उससे मारपीट की। इस कारण उसे शहर से छोडऩा पड़ा। यह प्रकरण अभी ठंडा नहीं हुआ था कि सत्रह फरवरी को पुराने मामले में आरोपियों ने उसे जान से मारने की नीयत से फायर कर दिए। कार्तिक के शरीर पर फायरिंग से कई छर्रे लगने से उसकी हालात खराब होने के कारण चिकित्सकों ने बीकानेर से इस घायल हो जयपुर रैफर कर दिया।

दो महीने पहले दो गुटों में हुए झगड़े और फायरिंग की वारदात में घायल युवक की हालत बिगड़ गई है। बापूनगर निवासी कार्तिक पुत्र मोनू उर्फ मोहनलाल वाल्मीकि को यहां राजकीय जिला चिकित्सालय से बीकानेर पीबीएम में भर्ती कराया गया था। फिर उसे जयपुर रैफर किया गया। इस घायल की ओर से पुलिस अधीक्षक और जवाहरनगर पुलिस को वीडियो भिजवाकर इस प्रकरण में दोषियों की अविलम्ब गिरफ्तार करने की मांग की थी।

सुनवाई नहीं होने पर बीकानेर आईजी से शिकायत की गई। जवाहरनगर पुलिस ने सत्रह फरवरी को तंवर, सूरज, शुभम, रवि इंदौरा, गौतम, शिवा, विशाल व दस बारह लोगों ने लाठियों से प्रहार और देसी पिस्तौल से फायर कर घायल कर दिया था। इन आरोपियों के खिलाफ जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं कार्तिक और उसके परिजनों के खिलाफ भी पुलिस ने फायरिंग करने के आरेाप में भी मामला दर्ज किया था। परस्पर दर्ज इस प्रकरण की जांच अटकी रही। लेकिन अब इसकी जांच मीरा चौक प्रभारी एसआई रामविलास को सोँपी गई है।

