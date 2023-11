नो एंट्री पर सख्त नहीं राजनीतिक दल

Published: Nov 29, 2023

Political parties are not strict on no entry- भाजपा और कांग्रेस से निष्कासन सिर्फ औपचारिक कदम

#assembly electionsविधानसभा चुनाव में जिले की पांचों सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बागियों ने कई जगह चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकी तो वहीं संगठनों के पदाधिकारियेां ने अपने मनपसंद के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर अपने ही राजनीतिक दल के विरोध में खिलाफत करना शुरू कर दिया। भाजपा-कांग्रेस ने कई पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों काे छह साल के लिए निष्कासन का फरमान भी जारी किया। इसके बावजूद ज्यादा असर नहीं दिखा। राजनीतिक दल चुनाव के दौरान अपने संगठन के पदाधिकारियेां और जनप्रतिनिधियों को एकजुट करने में विफल रहे, छह साल के लिए निष्कासित भी किया लेकिन अगले छह माह बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से एंट्री होने की संभावना रहेगी। हर विधानसभा चुनाव के बाद यही िस्थति देखने को मिली है। इस बार भी यही हाल चुनाव के दौरान देखने को मिला।

तब किया निष्कासन फिर वापसी

स्थानी निकाय चुनाव 2014 के दौरान तत्कालीन नगर परिषद सभापति अजय चांडक और तत्कालीन भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक नागपाल को पार्टी ने अनुशासहीनता की वजह बताकर निष्कासित कर दिया था। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से पहले नागपाल को वापस पार्टी में शामिल कर लिया लेकिन चांडक को नहीं लिया। हालांकि चांडक ने अपने अग्रज अशोक चांडक के साथ् कांग्रेस ज्वाइन की थी। इसी तरह पिछले निकाय चुनाव 2019 में भाजपा से बागवत करते हुए अमित यादव, पुष्पा कुलचानियां, संजय बिश्नोई ने चुनाव लड़ा, जीतने के बाद तीनों की पार्टी में वापसी हो गई।

इन कांग्रेसियों पर गिरी गाज

कांग्रेस ने इस चुनाव में सख्त कदम उठाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं पार्षद धर्मेन्द्र मौर्य, उपाध्यक्ष सुधीर धूडि़या, महासचिव विजय सांखला, महासचिव कृष्णा सहारण, पंचायत समिति उपप्रधान बृजमोहन यादव, जिला परिषद डायरेक्टर बलकरण सिंह बराड़, ब्लॉक कांग्रेस गंगानगर देहात के अध्यक्ष सचिन शारद, ब्लॉक कांग्रेस गंगानगर शहर के अध्यक्ष सुरेन्द्र स्वामी, मुखराम खिलेरी, सूरतगढ़ के पूर्व विधायक गंगाजल मील, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य हनुमान मील, पंचायत समिति प्रधान हजारीराम मील, पंचायत समिति सूरतगढ़ के डायरेक्टर हेतराम मील, रायसिंहनगर से कांग्रेस नेत्री गोगादेवी, डायरेक्टर दर्शनसिंह, ओबीसी कांग्रेस के हरमीतसिंह को भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए हाईकमान ने छह साल के लिए निष्कासित कर दिया।

इन भाजपाइयों को दिखाया बाहर का रास्ता

सूरतगढ़ में बागी होकर चुनाव लड़ने पर पूर्व विधायक राजेन्द्र भादू और अनूपगढ़ की पूर्व विधायक शिमला बावरी को भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखाते हुए निष्कासित कर दिया। जबकि श्रीगंगानगर नगर परिषद से वार्ड पार्षद जगदीश घोड़ेला, किशन चौहान, रेखा सैम कालड़ा, संतोष डागला के अलावा ओबीसी मोर्चा के जेपी गोरी और नवीन मदान को निष्कासित कर दिया था। जो पार्टी में रहकर निर्दलीय या कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन पदाधिकारियों पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया हैं। भाजपाईयों का दावा है कि निष्कासन की प्रक्रिया और बढ़ सकती हैं।

अब किसी भी सूरत में नहीं होगी एंट्री

कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंकुर मगलानी के अनुसार चुनाव मेंं चंद लोग अपनी पार्टी के खिलाफ गद्दारी करते हैं। इस संबंध में कई कांग्रेसियों का निष्कासन किया गया है और कईयों का निष्कासन किया जाने वाला हैं। इस बार चुनाव में पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों की बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब सख्ती से कदम उठाते हुए छह साल पहले वापसी के प्रयास नहीं किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियां करने वाले लोकसभा चुनाव में साफ सुथरे कैसे हो जाएंगे, ऐसे में अबकी बार नो एंट्री की प्रक्रिया बनाएंगे।

इस बार सख्ती के मूड में हाईकमान

भाजपा जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह का कहना है कि संगठन स्तर पर अब पार्टी हाइकमान सख्त कदम उठाने को मजबूर हो गया है। जिन जिन लोगों ने पार्टी को कमजोर करने या अनुशासनहीनता दिखाई है, उनको छह साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कई और भी नाम तय किए जा रहे है, जिनका निलम्बन होना हैं।