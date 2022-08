SriGanganagar जल ग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश से पोंग-भाखड़ा बांध लबालब

Pong-Bhakra dam inundated due to heavy rain in the catchment area- हिमाचल व पंजाब में बाढ़ की चेतावनी से अफसरों ने बुलाई आपात बैठक

श्री गंगानगर Published: August 21, 2022 07:59:46 pm

श्रीगंगानगर. इस बार मानसून की भारी बरसात ने पोंग और भाखड़ा बांध लबालब हो रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर और भाखड़ा नहर के किसानों के लिए यह अच्छी खबर है। इन दोनों बांधों में पानी की आवक हिमाचल प्रदेश से होती है। वहां लगातार भारी बारिश के चलते इन दोनों बांधों में जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पोंग बांध के जलस्तर को लेकर तो भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का कहना है कि बरसात का दौर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द पोंग बांध का लेवल खतरे के निशान तक पहुंच जाएगा। भाखड़ा का लेवल अभी खतरे के निशान से काफी दूर है।

पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली को पानी देने वाले इन दोनों बांधों में कई सालों बाद पानी की अच्छी आवक हुई है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हिमाचल में हो रही भारी बारिश और बांधों में पानी की आवक ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की नींद उड़ा रखी है और उसे बांधों के आसपास नहीं जाने की चेतावनी जारी करनी पड़ी है।

हिमाचल में हो रही भारी बरसात और बांधों का जलस्तर बढ़ते देख बीबीएमबी को रविवार को आपात बैठक बुलानी पड़ी। इसमें पंजाब और हिमाचल को बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी गई है। बांधों में जिस मात्रा में पानी की आवक हो रही है उसे देखते हुए बांधों को किसी प्रकार का खतरा होने पर ज्यादा पानी छोड़ा जा सकता है। बैठक में तय किया गया कि बांधों से इतना पानी छोड़ा जाए कि उससे तबाही नहीं हो। पानी कम करने के लिए पंजाब, हरियाणा व राजस्थान से अतिरिक्त पानी लेने के बारे में भी पूछा गया है।

यह है बांधों का जलस्तर

पोंग बांध का जल स्तर 1377 फीट हो गया है। बीबीएमबी 1380 फीट पानी होने पर इसे खतरे का निशान मानती है। अगर हुआ तो बांध के दो गेट खोल कर अतिरिक्त पानी ब्यास और शाहनहर में छोड़ा

जाएगा। भाखड़ा बांध का जल स्तर अभी 1653 फीट हुआ है। बांध की जलग्रहण क्षमता 1680 है। पोंग और भाखड़ा बांधों के भरने का समय 21 मई से शुरू होता है और 20 सितम्बर तक चलता है। इस बार बांधों में जलस्तर की िस्थति संतोषजनक है। बारिश का दौर सितम्बर के पहले हफ्ते तक चलेगा, सो बीबीएमबी को उम्मीद है कि 20 सितम्बर तक बांध लबालब ही रहेंगे।

इधर, हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता अमरजीत सिंह मेहरड़ा ने बताया कि बीबीएमबी ने बांधों के जल स्तर को देखते हुए अतिरिक्त पानी की डिमांड करने का कहा है। लेकिन इंदिरा गांधी नहर को इस समय जितना पानी मिल रहा है, वह पर्याप्त है। जैसलमेर और बीकानेर से अतिरिक्त पानी की मांग आने पर ही अतिरिक्त पानी मांगा जाएगा। पढ़ना जारी रखे

