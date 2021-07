पावरफुल पंच: साढ़े पांच महीने पहले तबादला, एक दिन भी नहीं आए और अब फिर करवा लिया ट्रांसफर

Powerful Punch: Transferred five and a half months ago, did not come even a day and now got transferred again- 283 आरएएस अफसरों की तबादला सूची में श्रीगंगानगर में एडीएम सतकज़्ता की सीट फिर रही खाली