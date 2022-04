SriGanganagar नसबंदी फर्जीवाड़े की जांच की बजाय क्लीन चिट्ट देने की तैयारी

श्री गंगानगर Published: April 14, 2022 12:09:25 pm

श्रीगंगानगर। बिना नसबंदी से श्वानों को छोडऩे के मामले में नगर परिषद प्रशासन की ओर से गठित जांच समिति ने जांच करने की बजाय ठेका फर्म जयपुर की फर्म संतुलन जीव कल्याण को क्लीन चिट्ट देने की तैयारी कर ली है।

इस कमेटी ने एक्सपर्ट की बजाय नगर परिषद के ही कार्मिकों और अधिकारियो को शामिल कर लिया है। इस कमेटी ने यहां तक आंकड़े एकत्र नही किए है कि पिछले दस दिनों में श्वानशाला में कितने आवारा श्वानों की धरपकड़ की और कितने ऑपरेशन किए। जिन श्वानों के ऑपरेशन किए गए उसमें कितने नर और मादा थे।

यहां तक कि ऑपरेशन हो चुके श्वानों की पहचान कैसे हो पाएगी कि उनके ऑपरेशन हुए या नहीं। इस बीच इस कमेटी ने मिर्जेवाला रोड स्थित श्वानशाला का निरीक्षण किया। वहां श्वानों के रखने और नसबंदी की व्यवस्था की जांच की। इसके अलावा नसबंदी नहीं कराने के संबंध में संबंधित चिकित्सा टीम से फीडबैक लिया।

राजस्थान पत्रिका के बारह अप्रेल के अंक में प्रकाशित समाचार-महज तीस घंटे बाद बिना नसबंदी कराए वापस आया शेरू से नगर परिषद प्रशासन में खलबली मच गई थी। वहीं नगर परिषद सभापति करुणा चांडक सहित पार्षदों ने श्वानशाला में बिना नसबंदी ऑपरेशन से आवारा श्वानों को छोडऩे के मामले को लेकर जांच करने की मांग आयुक्त से की थी।

आयुक्त सचिन यादव ने इस प्रकरण की जांच के लिए गठित जांच समिति में बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डा. अरुण कुमार लीला, नगर परिषद के सहायक लेखाधिकारी तार सिंह, स्वास्थ्य अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह, पैरोकार प्रेम चुघ, श्वानशाला के प्रभारी निशेष कुमार शामिल किया गया है।

नगर परिषद ने शहर के करीब आठ हजार श्वानों की नसबंदी कराने के लिए जयपुर की फर्म संतुलन जीव कल्याण को ठेका दिया है। नगर परिषद श्वानों की नसबंदी के एवज में करीब 48 लाख रुपए का भुगतान करेगी। प्रति नर श्वान को 935 रुपए और मादा श्वान के लिए करीब 1100 रुपए की दर तय की है। एक अप्रेल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक समय अवधि के लिए ठेका दिया है।

जांच समिति में शामिल सहायक लेखाधिकारी तार सिंह ने स्वीकार किया कि इस श्वानशाला में छह अप्रेल से दस अप्रेल तक इस ठेका फर्म के पास ऑपरेशन के लिए अधिकृत चिकित्सक के बीकानेर जाने के कारण वहां नसबंदी ऑपरेशन नहीं किए गए। इस ठेका फर्म ने बीकानेर में भी श्वानों की नसबंदी करने के लिए ठेका लिया हुआ है।

इस कारण पांच दिन की समय अवधि के दौरान पुरानी आबादी सहित कई जगहों से पकड़े गए श्वानों की नसबंदी नहीं हो पाई। ऐसे में नियमानुसार पकड़े गए श्वानों को वापस छोडऩे के लिए ठेका फर्म के कार्मिकों की टीम गई थी।

इस बीच, इस जांच समिति ने अभी तक पुरानी आबादी के सफाई निरीक्षक के बयान नहीं लिए है। इस सफाई निरीक्षक ने पुरानी आबादी के वार्ड पन्द्रह में श्वानशाला से बिना नसबंदी कराए श्वान शेरू को देखा था। इसके अलावा जांच समिति ने संबंधित पार्षदों से भी संपर्क नहीं किया हैं जिन्होंने अपने वार्डो में बिना नसबंदी के श्वानों की शिकायत की थी।

जांच समिति ने यह तक जांच नहीं की कि श्वानशाला में चिकित्सक नहीं होने के बावजूद संबंधित टीम ने किसके आदेश पर आवारा श्वानों की धरपकड़ की थी। श्वान शाला भवन का किराया ठेका कंपनी वसूला जाएगा या नहीं, यह अभी तक तय नहीं है।

इसके अलावा नसबंदी ऑपरेशन करने वाले श्वानों की पहचान के लिए वहां टैग लगाने का सिस्टम भी शुरू नहीं किया गया है, ऐसे में बिना नसबंदी छोड़े श्वानों की पहचान कैसे हो पाएगी।

