श्रीगंगानगर में शहर की सरकार को घेरने की तैयारी

Preparations to surround the city government in Sriganganagar- नगर परिषद बोर्ड की बजट बैठक को लेकर दोनों पक्षों हुए लामबंद

श्री गंगानगर Published: March 22, 2022 07:24:41 pm

श्रीगंगानगर। नगर परिषद की ओर से प्रस्तावित 25 मार्च को बजट बैठक को लेकर पार्षदों में गहमागहमी शुरू हो गई हैं। विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर शहर की सरकर को घेरने की तैयारी की हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने पार्षदों की किलेबंदी कर इस बार कई कड़े निर्णय लेने के संकेत दिए हैं।

इसमें फरलो पर रहने वाले कार्मिकों को एपीओ होने पर रिलीव करने का अधिकार डीएलबी की बजाय सभापति को देने, पुरानी धानमंडी के पिड़ों पर काबिज दुकानदारों से कब्जा छुड़ाने या उनको सेल डीड की प्रक्रिया पूरी कराने का सख्त नियम लाने, आरयूआईडीपी की ओर से मनमर्जी से हो रही सीवर खुदाई के संबंध में गाइड लाइन बनाने, ब्लॉक एरिया जैसे इलाकों में आवासीय एरिया में दुकान खोलने पर कॉमर्शियल शुल्क वसूलने, घरों के आगे कारों को खड़ा करने पर भारी भरकम पैनेल्टी लगाने आदि निर्णय लेने की तैयारियां की हैं।

वहीं विपक्ष ने पिछली बैठक में जनता क्लीनिक खोलने की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने, वार्डो के क्षेत्राधिकार के अनुरुप सफाई कार्मिकों की संख्या नहीं देने, निर्माण कार्यो में वार्डो से भेदभाव करने, होर्डिग्स साइट का ठेका जानबूझकर नहीं कर राजस्व को नुकसान पहुंचाने आदि मुद़दों पर हमला करने की रणनीति बनाई हैं।

इस संबंध में पार्षदों ने नगर परिषद प्रशासन से बजट की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इधर, लेखाधिकारी ने बताया कि बजट की फाइल नगर परिषद सभापति के यहां अनुमोदन के लिए भिजवाई गई हैं। बजट में आय व्यय आदि के अलावा प्रस्तावित एजेंडों के बारे में अंतिम निर्णय नहीं हुआ हैं।

उधर, प्रतिपक्ष नेता बबीता गौड़ ने बताया कि नियमानुसार हर बैठक के आयोजन से एक सप्ताह पहले एजेंडें के बिन्दूवार की कॉपी उपलब्ध होनी चाहिए ताकि बैठक में सकारात्मक चर्चा हो सके। लेकिन नगर परिषद प्रशासन ने बैठक एजेंडे बताए तक नहीं हैँ।



ऑटो टीपर की खरीद फरोख्त में जिला प्रशासन की ओर से की गई जांच में नगर परिषद प्रशासन को दोषी माना गया था, इसके बावजूद 64 ऑटो टीपर के भुगतान करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग प्रतिपक्ष नेता बबीता गौड़ ने जिला कलक्टर से की हैं।

गौड़ के अनुसार 6 जनवरी 21 को तत्कालीन एडीएम गुंजन सोनी ने अपनी जांच के दौरान 64 ऑटो टीपर की खरीद को दोषपूर्ण मानते हुए नगर परिषद प्रशासन को दोषी माना था। इस संबंध में एसीबी की अलग से जांच भी चल रही हैं।

लेकिन नगर परिषद ने ऑटो टीपर बेचान करने वाली कंपनी को भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन की जांच में दोषी होने के बावजूद भुगतान किस नियम कायदों के अनुरुप की गई है, इस संबंध में रिपोर्ट तलब करने का आग्रह किया हैं।

