गंगानगर का गांधी था प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा

Professor Kedarnath Sharma was the Gandhi of Ganganagar- छह बार विधायक, एक बार गृह मंत्री फिर बैंक बैंलेंस सिर्फ एक हजार रुपए.