श्रीगंगानगर शहर में तीन सो सफाई कार्मिकों की नई भर्ती का प्रस्ताव

Proposal for new recruitment of three cleaning personnel in Sriganganagar- नए वित्तीय वर्ष में 150 करोड़ रुपए का खर्च होगा बजट

श्री गंगानगर Updated: March 26, 2022 06:15:23 pm

श्रीगंगानगर। नगर परिषद बोर्ड की ओर से नए वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। अधिकांश पार्षदों ने शहर में स्ट्रीट लाइट खराब रहने, लोगों को पट्टे देने के लिए बार बार चककर कटवाने के लिए नगर परिषद स्टाफ को पाबंद करने, आवारा श्वानों की धरपकड़ तेज करने और सीवर ठेका कंपनी की मनमर्जी पर अंकुश लगाने की मांग को प्रभावी ढंग से उठाया।

श्रीगंगानगर शहर में तीन सो सफाई कार्मिकों की नई भर्ती का प्रस्ताव

वहीं सभापति करुणा चांडक ने शहरहित में जन समस्याओं को उठाने के लिए पार्षदों की हौंसला अफसाई की। इस दौरान पार्षद बंटी वाल्मीकि ने प्रस्ताव रखा कि शहर की बढ़ती आबादी में मौजूदा सफाई कार्मिकों की संख्या सीमित हैं। इस कारण सफाई व्यवस्था के बाधित होने के संबंध में शिकायतें आती हैं।

आगामी सालों में शहर का विस्तार भी होगा ओर जनसंख्या भी बढेगी। ऐसे में सफाई बड़ी चुनौती बन सकती हैं। इस कारण नगर परिषद के मौजूदा के करीब सात सौ कार्मिकों के साथ तीन सौ नए सफाई कार्मिक मिल जाएं तो यह ताकत बढ़ जाएगी। इससे सफाई व्यवस्था सुधार जाएगी।

वहीं आयुक्त सचिन यादव ने बताया कि पर्यटन के लिए इलाके में बढ़ावा देने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में शहर के सौन्दर्यीकरण और निर्माण कार्यो पर करीब 32 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें सेल्फी प्वांइट बनाना भी शामिल हैं। वहीं कचरा निस्तारण करने के लिए चक 6 जैड में नगर परिषद की साढे बारह बीघा भूमि पर ठोस कचरा प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट पर साढ़े चार करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा।

नगर परिषद भवन जर्जर हो चुका है, इस जगह नए भवन का निर्माण कराया जाएगा। तीन मंजिला भवन निर्माण के लिए चार करोड़ रुपए का बजट ख्र्च किया जा सकेगा। आयुक्त ने बताया कि ग्राउण्ड $फलोर पर पार्किग स्थल बनेगा। दूसरी मंजिल पर पब्लिकडिलिंग वाली शाखाओ होगी।

वहीं तीसरी मंजिल पर सभापति और आयुक्त के चैम्बर बनेंगे। इसके अलावा डेढ़ सौ लोगों के लिए सभागार बनाया जाएगा। शहर की सफाई व्यवस्था के सुधार पर साढ़े 11 करोड़ रुपए का बजट खर्च होगा।

इस दौरान वार्ड दो के पार्षद अनूप सिंह बाजवा ने बैठक शुरू होते ही तंज कसा कि आयुक्त सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में नियमित रूप से नहीं बैठते। शाम साढ़े चार बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक ऑफिस में आते है। कलक्टर पूरे जिले की मॉनीटरिंग के साथ साथ सुबह से लेकर शाम तक लोगों की फरियाद भी सुनते हैं।

लेकिन हमारे आयुक्त कलक्टर से बड़े हो गए हैं। खुद कुर्सी पर बैठते नहीं, इस कारण लोग अपनी अतिक्रमण या अन्य शिकायतों को लेकर भटकते है। यह मनमर्जी नगर परिषद की छवि को धूमिल कर रही हैं।

वार्ड 15 के पार्षद रोहित बागड़ी को पहली बार बोलने का मौका मिला। उसने आयुक्त से कहा कि आप मेरी समस्या को नोट मत करो सिर्फ जवाब दो। वार्डो में सडक़ बनाने के लिए जेईएन, एईएन, एक्सईएन ऑफिस में बैठकर अस्टीमेंट बना देते हैं।

जबकि निर्माण स्थल पर बड़े बड़े गडढे होते है। ठेकेदार निर्माण की खानापूर्ति करता है फिर भी उसका बिल पास किया जाता हैं। इस बीच, उपसभापति लोकेश मनचंदा ने भ्रष्टाचार पर तंज कसते हुए कहा कि बीस बीस लाख रुपए के हर वार्ड में निर्माण कार्य हुए थे। लेकिन उनके वार्ड में महज चार लाख रुपए का काम हुआ लेकिन भुगतान बीस लाख रुपए का उठाया गया। इसकी जांच अब तक नहीं हो पाई हैं।

पट्टे जानबूझकर नहीं बनाए जा रहे है, क्या हमारा वार्ड यूक्रेन और रूस में आता है क्या। नगर परिषद में दलाल सक्रिय है, दलालों की ओर से तैयार की गई फाइलो पर पट्टे बनते है जबकि वार्डवासियों की फाइलें ही गुम हो रही हैं। शहर के लोग मायूस होकर नगर परिषद से वापस लौटते हैं, जिम्मेदार अफसर सुनते नहीं। यह सुनकर आयुक्त ने जांच का आश्वासन दिया।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें