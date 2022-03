पंजाब - हरियाणा की मनमानी अब समाप्त

Punjab-Haryana's arbitrariness is now over- भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान का बढ़ेगा दबदबा

श्री गंगानगर Published: March 04, 2022 11:49:59 am

श्रीगंगानगर. केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के आधार पर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के नियमों में 48 वर्षों के बाद बदलाव देखने को मिल रहा है। इस अधिसूचना के मुताबिक अब भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में हरियाणा और पंजाब के सदस्य जरुरी नहीं है, तय मानक पूरे करने पर किसी भी राज्य के सदस्य की नियुक्ति बीबीएमबी में हो सकती है।

केंद्र सरकार के इस फैसले पर श्रीगंगानगर लोकसभा सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री निहालचन्द ने ख़ुशी जाहिर करते हुए कहा है कि लम्बे समय से की जा रही बीबीएमबी में राजस्थान के प्रतिनिधित्व की मांग को अब पूरा किया जा सकता है, जिससे राजस्थान प्रदेश को उसके हिस्से का पूरा पानी मिलने में मदद मिलेगी। सांसद ने केंद्र सरकार के इस फैसले को बहुत ही अहम और सूखाग्रस्त राजस्थान प्रदेश के लिए एक वरदान के समान बताया है।

अब तक सदस्य सिंचाई हरियाणा से और सदस्य बिजली पंजाब से नियुक्त किया जाता रहा है और 48 वर्षों के बाद ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियमों में बदलाव करते हुए अन्य राज्यों को भी सदस्यता का विकल्प प्रदान किया है. जिसकी खासकर राजस्थान प्रदेश में बहुत समय से मांग थी। बीबीएमबी में राजस्थान के प्रतिनिधित्व को लेकर सांसद निहाल चन्द ने भी संसद से लेकर केंद्र सरकार तक अपनी बात को रखा था।

केंद्र सरकार के इस फैसले से राजस्थान प्रदेश को बहुत राहत प्रदान होगी, प्रतिनिधित्व के साथ-साथ उसके अपने हिस्से का पूरा पानी लेने के लिए अपनी बात रखने का एक बेहतर मंच अब उलपब्ध हो पायेगा।

भारत सरकार ने 23 फरवरी, 2022 को बीबीएमबी नियम 1974 में संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिससे बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों के चयन के मानदंड में बदलाव किया गया है. नए नियम नियुक्तियों के लिए तकनीकी योग्यता निर्दिष्ट करते हैं और न केवल पंजाब और हरियाणा से बल्कि पूरे भारत से सदस्यों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं.

बीबीएमबी प्रबंधन में एक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं जो पंजाब और हरियाणा के सहयोगी राज्यों से हैं. उन्हें क्रमशः पंजाब और हरियाणा से सदस्य (विद्युत) और सदस्य (सिंचाई) के रूप में नामित किया गया है. संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सहित प्रत्येक सदस्य राज्य का प्रतिनिधित्व है. बीबीएमबी में लगभग 12,000 कर्मचारी हैं और इनमें से 696 समूह ए के अधिकारी हैं और सहयोगी राज्यों से तैनात हैं.

नए नियमों का विरोध इंजीनियरों और किसानों के साथ-साथ पंजाब के राजनीतिक दलों की ओर से हुआ है. जहां कांग्रेस, आप और शिअद ने इसे देश के संघीय ढांचे पर हमला करार दिया है, वहीं किसान संघों ने चेतावनी दी है कि कि अगर नए नियम वापस नहीं लिए गए तो वे विरोध करेंगे. हालांकि बीबीएमबी के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पंजाब और हरियाणा के साथ-साथ अन्य सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व पहले की तरह जारी रहेगा. उन्होंने कहा है कि नए नियम केवल सदस्य (विद्युत) और सदस्य (सिंचाई) के लिए आवश्यक तकनीकी योग्यता बताते हैं. भाजपा ने आपत्ति करने के लिए अन्य दलों को भी फटकार लगाई और कहा कि नियमों में और बिजली और सिंचाई परियोजनाओं में सदस्य राज्यों की हिस्सेदारी में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है.

पंजाब की राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों की संभावना को कम करने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है, जिन्हें दो पदों पर नियुक्त किया जा सकता है. उनका कहना है कि ये परिवर्तन बीबीएमबी के हिस्से के रूप में पंजाब की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं और यह अंततः राज्य को बोर्ड से हटाने की साजिश है.

