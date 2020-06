रायसिंहनगर बीडीओ के खिलाफ जांच कमेटी गठित कर दस दिन में मांगी रिपोर्ट

Raisinghnagar committee constituted inquiry committee against BDO and sought report in ten days-पंचायतराज विभाग ने श्रीगंगानगर कलक्टर को दिए जांच के आदेश .