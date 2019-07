राजस्थान के कई जिलों में बदला मौसम, राज्य के श्रीगंगानगर में कई जगह हुई तेज बरसात

Rain 2019 in Rajasthan Today News, Status, Update, Alert, Live, Forecast : Monsoon Rain in Rajasthan : राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले ( Rain in Sri Ganganagar ) में मंगलवार को कई जगह बरसात हुई। बरसात होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली।