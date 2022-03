श्रीगंगानगर के 3 होटलों में मना रहे थे रंगरेलियां ,9 युवतियों समेत 23 जने काबू

Rangarelis were being made in 3 hotels of Sriganganagar, 23 people including 9 girls were controlled- होटल संचालकों में खलबली, लंबे समय से चल रहा था धंधा

श्री गंगानगर Published: March 17, 2022 03:04:57 pm

श्रीगंगानगर। पुरानी आबादी एरिया के तीन होटलों और एक पीजी में रंगरेलियां मनाने का भंडाफोड़ आखिर पुलिस ने कर दिया। पुलिस की अलग अलग टीमों ने होली पर रंगरेलियां मना रही नौ युवतियों समेत 23 जनों को काबू किया हैं। There was a ruckus in the hotel operators, the business was going on for a long time

इस कार्रवाई से होटल संचालकों में खलबली मच गई। इन होटलों में पिछले दस सालों से रंगरेलियां मनाने का धंधा चल रहा था। Rangrelies were celebrating in 3 hotels of Sriganganagar लेकिन पुलिस और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी के कारण वहां प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने जैसे ही इन होटलों में दबिश डालने का दौर शुरू किया तो कई युवतियों ने मिन्नत निकालकर वहां से जाने का प्रयास किया लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इन युवक और युवतियों को थाने में ले आए।

इसमें कई युवतियां तो शहर की है तो कई ग्रामीण इलाके की बताई जा रही हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार बस स्टैंड के सामने हांसल होटल, घड़ियाव होटल ओर ग्रीन हाउस होटल में कई युवतियां अपने पुरुष लोगों के साथ बहुत मस्ती करने के लिए आई हुई थी। कई लड़कियां तो दोस्तों के साथ खरीददारी के बहाने बाजार आने की बजाय सीधे होटलों में चली गई।

वहीं पुरानी आबादी के बड़े पार्क के पास संचालित पीजी में ठहरे युवकों ने भी दो युवतियां को बुला लिया था। पुरानी आबादी थाना प्रभारी कश्यप सिंह की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ हैं। दो होटल तो केन्द्रीय बस स्टैण्ड के सामने स्थित हैं। इन दोनों होटलों में भी पांच सौ रुपए लेकर कमरा बुक किया जाता हैं।

इसकी सूचना गुरुवार को पुलिस पहले की तरह मिली। लेकिन इस बार पुलिस ने वहां दबिश करने का साहस जुटाया और वहां से पन्द्रह युवकों को काबू किया। अलग अलग होटलों में दबिश के दौरान कुल नौ युवतियां काबू में आई हैं। Rangrelies were celebrating in 3 hotels of Sriganganagar

जबकि 23 युवकों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया हैं। कई नामी घरों के युवक बताए जाते हैं। पूरी कार्रवाई को पुलिस ने भनक नहीं लगने नहीं दी। इधर, पुरानी आबादी पुलिस ने इस संबंध में उच्चाधिकारियों के आने के बाद ही पूरे प्रकरण का खुलासा करने का दावा किया हैं।

उधर, पुलिस दल में शामिल अधिकारियों का कहना है कि जिन होटलों में कार्रवाई की गई हैं, वहां शराब और कबाब के साथ युवतियों के बुलाने और ठहराने की व्यवस्था भी की जा रही थी।

बस स्टैण्ड के सामने दो होटलों हांसल होटल ओर घड़ियाव होटल पर यह धंधा सरेआम चल रहा था। वहीं एक पार्क के सामने पीजी में युवकों और युवतियों के आवाजाही को लेकर कई बार मोहल्लेवासियों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायतें की थी लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

Rangrelies were celebrating in 3 hotels of Sriganganagar पुरानी आबादी में पांच ऐसे होटल है जहां रोजाना स्कूल और कॉलेज की गई छात्राएं अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के बहाने आती हैं। होली पर रंगरेलियां मनाने के लिए भी युवक और युवतियों का ग्रुप आया तो पुलिस ने साहस जुटाकर वहां दबिश दे दी।

