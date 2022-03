श्रीगंगानगर में चंग की थाप पर झूमे रसिया

श्री गंगानगर Published: March 07, 2022 12:44:06 am

श्रीगंगानगर. पत्रिका के स्थापना दिवस पर आयोजित किए जा रहे पत्रिका ग्लोबल फेस्ट में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रम की श्रृंखला में दुर्गा मंदिर मार्केट एरिया के रमेश चौक पर चंग धमाल कार्यक्रम का आयोजित किया गया।

श्रीगंगानगर में चंग की थाप पर झूमे रसिया

इस कार्यक्रम में मरुधर घूमर कला मंच के कलाकारों की राजस्थानी गीतों पर प्रस्तुतियों ने दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। वहीं, मेहरी कलाकार अपने नृत्य और गायक फाग में धमाल की राग को जब अलाप देने लगे तो माहौल फागुन के रंगों को घोलने लगी।

चंग की गूंज और बांसुरी की धुन पर थिरकते कलाकारों के पांवों में घुंघरुओं की खनक तेज हुई तो ऐसे लगा जैसे राजस्थानी की संस्कृति धरातल पर उतर आई हो। राजस्थानी ड्रेस में सज धज कर आई मेहरी के इतराने को दर्शकोंं ने अपने मोबाइल फोन में कैद किया। Rasiya danced on the beat of Chang in Sri Ganganagar

कलाकारों ने राजस्थानी लोक संस्कृति की छठा बिखरते हुए धमाल ‘राजाबल के दरबार मची रे होली..., बलजाई रे भावज तेरो पिये जले.... प्रस्तुत की। उपस्थित जनसमूह से खूब वाहवाही बटोरी। वहीं ‘मेरे ह्रदय बोल भवानी’, ‘होली खेलो रे चतुर्भुज चार जना’, ‘रंग में सरो नगर भिज रहयो रंग में’, ‘पगा री पायलड़ी बाजे हाथा रो चुड़लो’ आदि गीतों पर धंग की धमाल परवान चढऩे लगी।

राजस्थानी लोक गीत घूमर पर खूब रंग जमाया। Chang in Sri Ganganagar मरुधर घूमर कला मंच के राकेश गुरावा, लखपतसिंह राठौड़, मांगीलाल तांवणियां, दुर्गा प्रसाद, रामरतन पारीक, सतपाल सुथार, प्रवीण गर्ग, कपिल शर्मा, मेनपाल, दीपक उपाध्याय, रामअवतार शर्मा, दुलीचंद, शंकर ओझा, प्रदीप शर्मा, शुभकरण, शंकरलाल शर्मा, किशनलाल उपाध्याय, अमरचंद आदि के अलावा मेहरी में संजू, सोनिया और राजेश आदि शामिल थे। वहीं बीकाणा घूमर कला मंच के भगवती प्रसाद बिस्सा और सीताराम भी मौजूद रहे।

